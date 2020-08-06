Sokağa çıkma yasağı son dakika yeniden mi gelecek? Nikah ve düğünler iptal oldu mu? Soruları oldukça merak ediliyor. Türkiye'de corona virüsü pandemisi nedeniyle yaklaşık 3 ay boyunca hafta sonları ve resmi tatillerde sokağa çıkma yasakları uygulanmıştı. 1 Haziran'da başlayan normalleşme adımlarıyla birlikte sokağa çıkma yasağı da yürürlükten kalkmıştı. Ancak son günlerde artan corona virüsü vakaları sonrasında vatandaşlar sokağa çıkma yasağının tekrar olup olmayacağını merak etmeye başladı. İçişleri Bakan Yardımcısı ve bakanlık sözcüsü İsmail Çıtak, hafta sonu yasakları ile ilgili açıklamada bulundu.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?
İçişleri Bakan Yardımcısı ve bakanlık sözcüsü İsmail Çıtak, sosyal medya hesabından sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklamada bulundu. Twitter'da paylaşılan bir görseli yalanlayan Çıtak, şunları söyledi;
Covid-19 salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirler bu güne kadar resmi kanallarla duyurulmuştur. Bundan sonraki süreçte de olası alınacak tedbirler yine resmi kanallar vasıtasıyla duyurulacaktır Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar edilmemesi rica olunur.
DÜĞÜNLER İPTAL EDİLECEK Mİ?
Düğünlerin iptal olup olmadığı ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
'BEACH'LER MERCEK ALTINDA
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğini denetimlerin arttırılması konusunda uyarırken, hareketliliğin en fazla olduğu cadde ve sokaklarda, toplu ulaşım alanlarında, sahil bantları, mesire-ören yerleri ile piknik, spor ve yürüyüş alanlarında ek tedbirlerin alınmasını istedi. İstanbul ve tatil bölgelerinden yansıyan tekne, kır partileri ile başta beach'ler olmak üzere plaj ve sahillerde oluşan yoğunlukla ilgili de önlemler arttırılacak.
Sosyal mesafe kurallarının ihlal edildiği bu tür durumlarda, kurallara uymayanlara ayrı ayrı para cezasının yanı sıra sorumlu kişilere adli işlem de yapılacak. Kurallara uymayan beach mühürlenecek, tekneler ise bağlanacak, sorumlu kişilerle ilgili de adli işlem (2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası) başlatılacak.
KARANTİNAYA UYMAYANA HAPİS
COVID-19 testi pozitif çıkan ve evde karantina altında tedavisine karar verilenler için de sıkı önlemler geliyor. Karantina kurallarının ihlal edilmesi durumunda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince para cezası kesilirken, ayrıca hastalık yaymak suçundan da Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 195'inci maddesine göre 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası uygulanacak.
Yasağa uymayan ve salgın hastalık yayanlara bu madde kapsamında adli işlemler yapılıyor. TCK'nın 195'inci maddesi şu hükmü getiriyor:
"Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasından sonra tedbirlere uymayan kişi, 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır."