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    • 02.08.2020 14:45
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    Yönetim Kurulu Üyesi 'e bir şok daha! Sahte karara soruşturma!

    İş adamı , Yönetim Kurulu Üyesi tarafından senet imzalatılarak dolandırıldığını iddia etmişti. İstanbul'da bir iş adamına kurulan 50 milyon dolarlık kumpasta ismi geçen Gelecek Partisi Yönetim Kurulu Asil Üyesi 'e bir şok daha geldi.

    Cuma İçten'e bir şok daha! Sahte karara soruşturma

    Eski milletvekili İçten ve 5 kişi hakkında, sahte kararla mahkemeyi yanıltma suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. İş adamı 'ün 50 milyon dolandırıldığı iddiasının SABAH'ta yer almasının ardından konuyla ilgili yeni bir detay ortaya çıktı.



    Öztürk, ortağı ile sorunlar yaşamış ve "Dost meclisinde çözelim" diyerek arabuluculuk teklif eden Gelecek Partili İçten'in teklifini kabul etmişti. Öztürk; Muşlu ve İçten'nin kumpasıyla dolandırıldığını ileri sürmüştü.



    6 ŞÜPHELİYE SORUŞTURMA
    Fehmi Öztürk; ortağı Fırat Muşlu, Tahkim Heyeti Başkanı ve diğer üyeler Şükrü Derici, Selahattin Tavusbay, Bayram Karakoç ve Süleyman Özdemir hakkında suç duyurusunda bulundu. 6 şüpheliye soruşturma başlatıldı.

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