Yusuf Yalçın (Sadabad Lojistik Eğitim ve Danışmanlık ve Tanıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi): Lise ve üniversite eğitimi esnasında MGV bünyesinde (Üniversite Komisyon Başkanlığı vb.) çeşitli görevlerde bulundu. 1995-1996 yıllarında MGV Avcılar İlçe Başkanlığı, 2007-2012 Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İlçe Başkanlığı görevlerini yürüttü. 2012 yılından itibaren AGD İstanbul Şube İl Sekreteri, 3. Bölge Başkanlığı ve halen görevde bulunduğu İnsan Kaynakları Komisyon Başkanlığı görevini yürütmekte.

Hüseyin Bal (Sadabad Lojistik Eğitim ve Danışmanlık ve Tanıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi): Lise yıllarında Anadolu Gençlik Derneği Çarşamba Şubesi'nde Orta Eğitim ve Tanıtma Başkanlığı görevinde bulundu. AGD İstanbul Şubesi'nde İdare Amirliği, Özel Kalem, İl Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunmuştur. 2014 Mayıs ayından bu yana AGD Mali İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak görev yapmakta.