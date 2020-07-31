Vialand tema park nerede, nasıl gidilir? Vialand giriş ücreti ne kadar?

Vialand tema park nerede, nasıl gidilir? Yerli Disneyland olarak bilinen ve Türkiye'nin ilk Tema Park konseptine sahip olan İsfanbul Tema Park, aslında sadece bir eğlence alanı değil. İçerisinde alışveriş merkezi, restoranlar, sinema ve bowling salonu gibi bir çok farklı özel alan bulunan eski adı ile Vialand, haftanın 7 günü de günlük hayatın temposundan sıkılmış olan büyükleri ve eğlenmek isteyen minikleri ağırlıyor. Ülkemiz başta olma üzere tüm dünyadan vatandaşların özellikle yaz aylarında akın ettiği Vilaland İstanbul Tema Park, Eyüp ilçesine bağlı Yeşilpınar Mahallesi'nde ye almaktadır. Vialand İstanbul'un tam adresine aşağıdaki konum bilgisinden erişebilirsiniz.
Vialand İstanbul Giriş Ücreti
Vialand İstanbul içerisinde yaklaşık olarak 200 mağaza yer alırken, mağazaların yer aldığı bölüm ise 110.000 m2'dir. İçerisinde birbirinden değişik üniteler bulunan Vialand İstanbul'da giriş fiyatları da her geçen yıl değişmektedir.
2020 yılı itibarıyla Vialand Tema Park giriş ücretleri gişeden alındığında 99 TL üzerinden satışa sunulmaktadır. Eğer Vialand giriş biletini internet üzerinden almaya kalkarsanız gişe fiyatından daha yüksek bir miktar ödeyebilirsiniz.
Eğlence Merkezi Vialand Nerede ve Nasıl Gidilir?
Ülkemiz başta olma üzere tüm dünyadan vatandaşların özellikle yaz aylarında akın ettiği Vilaland İstanbul Tema Park, Eyüp ilçesine bağlı Yeşilpınar Mahallesi'nde ye almaktadır. Vialand İstanbul'un tam adresine aşağıdaki konum bilgisinden erişebilirsiniz.
Vialand'a Nasıl Gidilir & Servis Hizmeti?
Vialand İstanbul'un adresini sizler için yukarıda belirttik. Özel araçlarıyla gitmek isteyen vatandaşlar navigasyon bilgisi sayesinde kolayca Vialand A.V.M'ye ulaşabilirler.
Araç sahibi olmayan vatandaşlar ise Vialand servisleri ile alana gidebilirler. Peki, "Vialand servisleri hangi noktadan kalkıyor?" Servislerin kalkış saati ve kalkış yerleri hakkında en doğru bilgiyi Vialand İstanbul A.V.M müşteri hizmetlerinden alabilirsiniz.
Adres : Vialand Alışveriş Merkezi Adresi :Yeşilpınar Mahallesi Girne Caddesi 34065 Eyüp / İstanbul ( Avrupa )
Telefon : 444 85 63
Vialand İstanbul Tema Park Çocuk Bölümleri
Vialand içerisinde çocuklar ve yetişkinler için bölümler ayrı ayrıdır.
Minik Kaşifler
Vialand içerisinde yer alan Minik Kaşifler bölümü 80 ile 120 cm arasında boya sahip çocukların kullanabileceği bir eğlence ünitesidir. Ünitenin boyu en fazla 160 cm'dir. Bu yüzden çocuklar dışındaki kişilerin bu alanı kullanması yasaktır. Minik Kaşifler ünitesindeki kanallardan geçerken farklı ülkelere ait kültürler öğrenilmektedir. Aynı zamanda kanallarda gezerken güzel şarkılar ve eğlenceli müzikler de dinletilmektedir. Çocuklar için belki de en güzel Vialand çocuk ünitelerinden bir tanesidir.
Bir Zamanlar İstanbul
Çocukların Vialand içerisinde ziyaret edebileceği en güzel bölümlerin başında gelen Bir Zamanlar İstanbul ünitesinde, eski zamanlarda İstanbul sokakların dolaşmış gibi olacaksınız. Bölüm içerisinde gezinirken sokak kenarların yer alan dükkanlarda en güzel lezzetlerin de tadına bakabilirsiniz.
Çılgın Nehir
Vialand İstanbul Tema Park içerisinde yer alan iki su ünitesinden bir tanesi olan Çılgın Nehir, eğlence merkezine gelen ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği bölümlerden bir tanesidir. Oldukça popüler bir alan olması sebebiyle sıra beklemeniz oldukça muhtemeldir. Vialand Çılgın Nehir bölümünde sizlere tavsiyemiz kontrolü elden bırakmayın ve ıslanmamaya dikkat edin.
King Kong
Çocuklar için Vialand İstanbul Tema Park'ın en çok eğlenilen bölümlerinden bir tanesi olan Vialand King Kong, dışarıdan görüntüsü ile her yaştan kesimin ilgisini çekmektedir. Lunaparklarda bulunan çember gibi dönen aletlere benzer olsa da King Kong görseli sebebiyle en çok vakit geçirilen ve en popüler eğlence bölümleri arasında yer almaktadır.
Fatih'in Rüyası
Vialand içerisinde Türk tarihinde oldukça önemli bir yeri olan Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethini anlatan bu ünitede yetişkinler kadar orta yaş çocuklar içinde oldukça etkileyici bir yerdir. İstanbul'un sırlarının anlatıldığı bu ünitede en son teknoloji hologram tekniği ile 10 dakikaya kadar sunumlar yapılmaktadır. Bunun yanı sıra bir kayığa bindirilip İstanbul'un fethinin hikayesi 7-8 dakika boyunca izlettirilmektedir.
Safari Tüneli
Vialand İstanbul Tema Park içerisinde çocuklar için oldukça eğlenceli bir bölüm olarak karşımıza çıkan Vialand Safari Tüneli, içerisinde yer alan bir araç ile size adeta Safari gezisi yaptırmaktadır. Bu esnada elinizde lazer tabancaları bulunmaktadır ve gezi esnasında karşınıza çıkan hedeflere ateş etmeniz istenmektedir. Gezinin sonunda da puanlarınız toplanmaktadır. Çocukların oldukça eğleneceği alanlardan bir tanesi olan Safari Tüneli'ni kesinlikle denemelisiniz.
Vialand İstanbul Tema Park Yetişkin Bölümleri
Çocuklar için yapılan ünitelerin yanı sıra aynı zamanda büyükler yani yetişkinler içinde birçok eğlence bölümü yer almaktadır. İşte, Vialand İstanbul Tema Park içerisinde yer alan büyüklere göre üniteler…
Viking
İstanbul Tema Park içerisinde yer alan sulu ünitelerden bir tanesi çocuklar için diğeri ise büyükler içindir. Büyükler için hizmete sunulan sulu ünitelerden bir tanesi olan Viking'de, çocuklarınkine göre biraz da fazla aksiyon yer almaktadır. Yetişkinlerin oldukça ilgi duymasından dolayı oldukça uzun kuyruklara neden olmaktadır.
Vialand 360
Birçok Lunaparkta bulunan 360 eğlence aleti, Vialand İstanbul Tema Park içerisinde de bulunmaktadır. En fazla 28 metreye kadar yükselen makine de adrenalin doruklarına çıkabilirsiniz.
Nefes Kesen
Vialand İstanbul Tema Park içerisinde yer alan ve büyüklere hitap eden eğlence bölümlerinden bir tanesi olan Nefes Kesen, aksiyon ve adrenalin arayanlar için oldukça başarılı bir ünite. Bu eğlence bölümünde vakit geçirmek isteyenlerin boyunun en az 140 cm olması gerekmektedir. Nefes Kesen makinesi 3 saniye gibi kısa bir süre 110 km hıza erişebilmektedir.
Adalet Kulesi
Vialand içerisinde yer alan Adalet Kulesi de adeta aksiyon dolu bir bölüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Adalet kulesi içerisinde yer alan mekanizma ile 50 metre yüksekliğe çıkıp bütün alanı en tepeden izleyebilirsiniz. Sonrasında ise bir anda 50 metre yüksekten aşağıya indiriliyorsunuz.
Vialand Sinema Salonları
Vialand sinema salonları, Vialand Tema Park A.V.M'nin içerisinde vatandaşların eğlence amaçlı en çok tercih ettiği etkinliklerin başında gelmektedir. "Vialand sinema salonlarında" vizyona en son giren sinema filmlerini seyredebilirsiniz. Vialand, Cinemaximum sineması salonlarıyla anlaşmalıdır ve bilet fiyatları ise her filme göre farklılık göstermektedir.
NOT: Vialand Cinemaximum sayfasından online (çevrimiçi) bilet satın alabilirsiniz.