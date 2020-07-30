MEB il içi atama sonuç ekranı: Öğretmenlerin il içi tayin başvuru sonuçları açıklanmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 28 Temmuz Salı günü 13.30' a kadar alınan öğretmenlerin il içi tayin başvurularının sonuçları bazı illerde açıklanmaya başladı. Ayrıca öğretmen ilişik kesme nasıl yapılır sorusuna yanıt aranıyor. Tayinlerini isteyen öğretmenler il milli eğitim müdürlüklerine dilekçe vererek atama istedi. Sonuçlar İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin resmi internet sitelerinden sorgulanıyor. Peki, MEBBİS 2020 il içi atama sonuçları belli oldu mu? İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Konya, Gaziantep il içi atama sonuçları...
İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA!
Edinilen bilgilere göre şimdiye kadar Ankara ve İstanbul 'un açıklandığı , diğer illerin de kısa sürede açıklanacağı öğrenildi.
MEB'TEN ÖĞRETMENLERE MESAJ!
Milli Eğitim İl Müdürlükleri tarafından puanı güncellenen öğretmenlere gönderilen mesajda şu ifadelere yer veriliyor:
"Değerli öğretmenimiz; Il ici isteğe bağlı yer değiştirme basvurusundaki atamaya esas hizmet puaniniz yönetmelik değişikliği dikkate alınarak güncellenmiş olup yer değiştirme isleminde güncel puaniniz dikkate alınacaktır. B002"
İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME KOŞULLARI NELER?
1. Adaylığı kaldırılmış olmak,
2. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2 nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.
ATAMALAR NASIL OLACAK?
İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü dikkate alınarak belirlenecek.
İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacakt. Hizmet puanının eşitliği halinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.
İL İÇİ İLİŞİK KESME NE ZAMAN?
Atama sisteme girişi ve kararnamelerin düzenlenme tarihi 29 Temmuz olarak belirlendi. Milli Eğtiim Bakanlığı'nın takvimine göre, 2020 il içi atama sonuçlarını öğrenen öğretmenler, ilişik kesme işlemlerini 4 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla yapabilecekler.
ÖĞRETMEN İLİŞİK KESME NASIL YAPILIR?
Kararnameniz okula gelecek (il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünden elden alınabilir.)
- Ayrıldığınız okul görevden ayrılma yazınızı yazacak.
- Ayrıldığınız okul 4 adet Personel Nakil Bildirimi düzenleyecek:
a) Uzman öğretmenseniz personel nakil bildirimine kariyer basamağı olarak işletmeyi unutmayınız.
b) Personel Nakil Bildirimlerini ayrıldığınız Okul Müdürü, Milli Eğitim Müdürlüğünden bir yetkili ve Mal Müdürlüğünden bir yetkili imzalayıp mühürleyecek.
c) Personel Nakil Bildirimlerinden birer nüsha ayrıldığınız okul müdürlüğüne, Milli Eğitim Müdürlüğüne, Mal Müdürlüğüne ve göreve başlayacağınız okul müdürlüğüne teslim edilecek.
Ayrıldığınız okul müdürü isterse şahsi dosyanızı bir üst yazıyla birlikte imza karşılığı, göreve başlayacağınız okul müdürlüğüne teslim etmek üzere size teslim edebilir. Ya da 15 gün içinde göreve başlayacağınız okula iadeli taahhütlü göndermek zorundadır, göreve başlayacağınız okulun Şahsi Dosya İsteme Yazısı yazması şart değildir.
Yolluklarınızı ayrıldığınız okuldan almayı tercih edin. Bildiğim kadarıyla ve değişmediyse, yolluğunuzu ayrıldığınız okuldan alırsanız hemen ödeme yapılıyormuş, göreve başlayacağınız okuldan almak isterseniz ödeneği farklı olduğundan ödenek istenmesi gerekiyormuş ve gecikme yaşanabiliyormuş.
- Ayrıldığınız okulun bağlı olduğu Milli Eğitim Müdürlüğüne giderek sgk ve hitap çıkışınızı yaptırınız.
- Yeni okulunuzdan maaş hesabı için bilgi alarak ilgili şubeden hesap açma işlemlerini yaptırın.
- Personel Nakil Bildiriminin bir nüshası ve size teslim edildiyse şahsi dosyanızla birlikte yeni okulunuzda görevinize başlayın.
- Göreve başladığınız okulun bağlı olduğu Milli Eğitim Müdürlüğüne giderek sgk ve hitap girişinizi yaptırmayı unutmayınız.