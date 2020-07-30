2020 KURBAN BAYRAMI MESAJLARI

Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.

Heyecan ve özlemle beklenen kutsal Kurban Bayramı geldi, hoş geldin. Mübarek Kurban bayramı ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı bayramlar dileğiyle.

Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun! Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.

Bayramın en güzeli aile ile geçen, en hayırlısı ibadetle dolandır. Kurban Bayramınızı hem güzel hem hayırlı geçirmeniz dileği ile!

-Büyük milletimize, İslam alemine, barışa ve dayanışmaya her günkünden daha çok ihtiyacı olan bütün insanlığa mutluluk, huzur ve başarı getirmesini diliyorum."

-Heyecan ve özlemle beklenen kutsal Kurban Bayramı geldi, hoşgeldin. Mübarek bayram ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı bayramlar dileğiyle.

-Kardeşliğimizi daha da güçlendiren bu güzel bayram coşkusunun ülkemize, milletimize, İslam âlemine, tüm insanlığa barış, huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini Allah'tan temenni ediyorum.

Sağlıklı, huzurlu, mutlu ve umutlu bir gelecek dileğiyle... Kurban Bayramınız mübarek olsun.

-Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

-Gülerek geldi Mübarek Kurban Bayramı, şimdi ellerim havada dua ediyorum Yaradan'ıma bu Mübarek Kurban Bayramında herkes mutlu olur inşallah dualarım Allah'ıma...