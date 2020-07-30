Anne seni çok seviyorum hani bazen sevgimi sana gösteremiyorumdur. Beni affet annem bayramın kutlu olsun.

Güneş kadar sıcak kar tanesi kadar berrak yağmur kadar saf ve temiz bir ömür dileğiyle bayramın kutlu olsun.

Her şeye değer senin sonsuz sevgin annem. Seni çok arıyorum çok özledim. Bayramın kutlu olsun biricik meleğim.

Bana tüm güzellikleri yaşatan varlık Kurban Bayramın kutlu olsun. Biricik evladın seni çok ama çok seviyorum.