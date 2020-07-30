30-31 Temmuz 2020 resmi yerler bugün açık mı? Borsa İstanbul, PTT, bankalar, hastane, noter, eczaneler çalışıyor mu? Bankalardan para işlemleri, EFT veya havale yapacak vatandaşlar arefe günü bankalar açık mı sorusuna yanıt arıyor. Arefe gününün açık olup olmadığı merak ediliyor. Kurban Bayramı'nın ilk günü bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Pazartesi günü sona erecek olan bayram tatilinin uzatılması ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Bayram tatili arefe günü ile birlikte 4.5 gün olacak.
BANKALAR AÇIK MI?
Arefe günlerinde çalışma yarım gün yapılıyor. Resmi tatiller arasına giren arefe günü bayram tatiline yarım gün olarak ekleniyor. Resmi tatil olması nedeniyle bankalar, kamu kurum ve kuruluşları da arefe günü yarım gün çalışıyor.
PTT AÇIK MI?
30 Temmuz 2020 Perşembe günü Arife günü olması nedeniyle yarım gün çalışılacak. PTT 'ler bugün öğle molasına kadar çalışacak ve mesai saat 12,30 'da sona erecek.
KARGOLAR AÇIK MI?
PTT Kargo da bugün saat 12,30 'a kadar açık olacak.
ECZANELER AÇIK MI?
Bugün eczaneler açık olacak. Yarım gün sonrası ise nöbetçi eczaneler açık olacak.
NOTER AÇIK MI?
Diğer kurumlar gibi noterler de bugün yarım gün çalışacak.
HASTANELER
Poliklinikler yardım gün çalışacak olup bayram süresince kapalı olacak. Bayram tatili süresince hastanelerin sadece acil servisleri hizmet verecek.
RESMİ YERLER AÇIK MI?
Bugün resmi yerler, kamu kurumları yarım gün hizmet verecek. 12.30 'dan sonra bayram tatili başlayacak.
BORSA AÇIK MI?
Bugün Borsa İstanbul 'da 12.30 seansına kadar açık olacak.
2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı'nın ilk günü bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Pazartesi günü sona erecek olan bayram tatilinin uzatılması ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Bayram tatili arefe günü ile birlikte 4.5 gün olacak.
Kurban Bayramı 30 Temmuz arefe günü başlıyor.
31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı'nın 1. günü.
1 Ağustos Cumartesi bayramın 2. günü.
2 Ağustos Pazar bayramın 3. günü.
3 Ağustos Pazartesi bayramın 4. günü.
KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle;
Ramazan Bayramı'nı gönlümüzce idrak edememiştik. 24-25-26 Mayıs tarihlerine gelen bayram en sıkı tedbirlerle buruk geçti.
Birinci gruptaki tedbirler
- Hayvan satış alanlarında olabildiğince kısa kalınmalıdır.
- Müşteri satıcı arasında el sıkışma usulü pazarlık yapılmamalıdır.
- 65 yaş üstü ve kronik hastalar hayvan satış ve kesim alanlarında bulunmamalıdır.
- Kurbanlar belirlenen yerlerde kesilmelidir.
- Kesim tercihen işin ehli tarafından en az katılımla yapılmalıdır.
- Maske mesafe el temizliğine dikkat edilmelidir.
Kurban Bayramı öncesi yasak haberleri peş peşe geldi!
İkinci gruptaki önlemler namazla ilgilidir.
- Cuma ve Bayram namazlarında şu tedbirlere uyulmalıdır:
- Bayram namazı ve cuma namazı sırasında kurallara uyulmalı.
- Abdeste cami şadırvanında alınmamalı, evde alınmalıdır. Aksi halde sosyal mesafe ve maske kuralına uymak imkansız hale gelebilir.
- Maske ve sosyal mesafe kritik kuraldır. saflarda yan yana gelen iki kişi aralarına boşluk bırakmalıdır. Cami içinden çok mümkün olduğunca açık hava kullanılmalıdır.
- Vaaz ve namaz süreleri Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirttiği üzere kısa tutulmalıdır.
- Namaz sonunda cemaat en arka saftan başlayarak düzenli şekilde dağılmalıdır.
Üçüncü gruptaki tedbirler
- 65 yaş üstü büyüklerimiz ve kronik hastalar, lütfen bayram namazına gitmesin.
- Mezar ziyaretleri kalabalık ihtimali varsa mutlaka arife ve bayram sonrasına ertelenmelidir.
- Bu bayramda makbul olan ziyaret yüz yüze ziyaret değildir. Bayramlaşmalar mümkün olduğu kadar telefonla yapılmalıdır.
- Bugüne kadar uyduğumuz kuralları terk edersek, karşılaşacağımız sonuçlar tahmin edilebilir.
- Bayram boyunca hasta ziyaretinden uzak durulmalı, el öpmek veya öptürmek, tokalaşmak, sarılmak bir sonraki bayrama ertelenmeli.