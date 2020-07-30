30-31 Temmuz 2020 resmi yerler bugün açık mı? Borsa İstanbul, PTT, bankalar, hastane, noter, eczaneler çalışıyor mu? Bankalardan para işlemleri, EFT veya havale yapacak vatandaşlar arefe günü bankalar açık mı sorusuna yanıt arıyor. Arefe gününün açık olup olmadığı merak ediliyor. Kurban Bayramı'nın ilk günü bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Pazartesi günü sona erecek olan bayram tatilinin uzatılması ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Bayram tatili arefe günü ile birlikte 4.5 gün olacak.