Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Sümela Manastırı ve Trabzon Ayasofya Camii'nin restorasyon sonrası açılış törenine video konferans yöntemiyle katıldı. Konuşmasına önemli mesajlar paylaştı:
Bu güzel eseri yeniden Dünya Kültür Mirası'na kazandırmak için uzun yıllardır çalışmalar yürütüyoruz.
Eğer biz iddia edildiği gibi diğer dinlerin sembollerini hedef alan bir millet olsaydık bu manastırın yerinde yeller eserdi.
Ayasofya'nın açılışı turnusol kağıdı işlevi görmüştür. Milletimizin değerlerine husumet duyanlar Ayasofya üzerinden gerçek niyetlerini ortaya koydu.
Artık karşınızda eski zayıf ve ürkek ülke değil büyük ve güçlü Türkiye var.
PATRİK'TEN TEŞEKKÜR
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Erdoğan'ı telefonla arayarak, manastırın ziyarete açılması nedeniyle teşekkür etti.