EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLER



Aile ve Tüketici Bilimleri, Aktüerya ve Risk Yönetimi, Aktüerya ve Risk Yönetimi, Antrenörlük Eğitimi, Antropoloji, Arkeoloji, Avrupa Birliği İlişkileri, Bankacılık (Fakülte), Bankacılık (Yüksekokul), Bankacılık ve Finans (Fakülte), Bankacılık ve Finans (Yüksekokul), Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte), Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul), Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Bilgi ve Belge Yönetimi, Bilim Tarihi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Çocuk Gelişimi (Fakülte), Çocuk Gelişimi (Yüksekokul), Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Ekonometri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, El Sanatları Tasarımı ve Üretimi, Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi, Enerji Yönetimi, Eşit Ağırlıklı Programlar, Felsefe, Felsefe Grubu Öğretmenliği, Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Fakülte), Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Yüksekokul), Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (Fakülte), Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (Yüksekokul), Girişimcilik, Grafik Tasarım, Grafik Tasarımı, Gümrük İşletme (Yüksekokul), Havacılık Yönetimi (Fakülte), Havacılık Yönetimi (Yüksekokul), Hukuk, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, İktisadi ve İdari Bilimler Programları, İktisadi ve İdari Programlar, İktisat, İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte), İnsan Kaynakları Yönetimi (Yüksekokul), İnsan ve Toplum Bilimleri, İslam Ekonomisi ve Finans, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi (Yüksekokul), İşletme Enformatiği, İşletme Yönetimi, İşletme-Ekonomi, Kamu Yönetimi, Klasik Arkeoloji, Konaklama İşletmeciliği (Fakülte), Konaklama İşletmeciliği (Yüksekokul), Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul), Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı, Kuyumculuk ve Mücevherat Tasarımı (Yüksekokul), Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Lojistik (Yüksekokul), Lojistik ve Taşımacılık (Yüksekokul), Lojistik Yönetimi (Fakülte), Lojistik Yönetimi (Yüksekokul), Maliye, Moda Tasarımı (Fakülte), Moda Tasarımı (Yüksekokul), Moda ve Tekstil Tasarımı, Muhasebe (Yüksekokul), Muhasebe Bilgi Sistemleri (Yüksekokul), Muhasebe ve Denetim (Fakülte), Muhasebe ve Denetim (Yüksekokul), Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte), Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul), Müzecilik, Organik Tarım İşletmeciliği (Yüksekokul), Otel Yöneticiliği (Yüksekokul), Pazarlama (Fakülte), Pazarlama (Yüksekokul), Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Rekreasyon, Restorasyon ve Konservasyon (Yüksekokul), Sağlık Yönetimi (Fakülte), Sağlık Yönetimi (Yüksekokul), Sanat ve Sosyal Bilimler Programları, Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi (Yüksekokul), Sermaye Piyasası (Yüksekokul), Seyahat İşletmeciliği (Fakülte), Seyahat İşletmeciliği (Yüksekokul), Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği, Sınıf Öğretmenliği, Sigortacılık (Yüksekokul), Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri, Sigortacılık ve Risk Yönetimi (Fakülte), Sigortacılık ve Risk Yönetimi (Yüksekokul), Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Sosyal Hizmet (Fakülte), Sosyal Hizmet (Yüksekokul), Sosyoloji, Spor Yöneticiliği (Fakülte), Spor Yöneticiliği (Yüksekokul), Takı Tasarımı, Tapu Kadastro (Yüksekokul), Tarım Ekonomisi, Tarih Öncesi Arkeolojisi, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Tekstil Tasarımı, Tekstil ve Moda Tasarımı, Turizm İşletmeciliği (Fakülte), Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul), Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Yüksekokul), Turizm ve Otel İşletmeciliği (Fakülte), Turizm ve Otel İşletmeciliği (Yüksekokul), Turizm ve Otelcilik (Fakülte), Turizm ve Otelcilik (Yüksekokul), Türk İslam Arkeolojisi, Ulaştırma ve Lojistik (Fakülte), Ulaştırma ve Lojistik (Yüksekokul), Uluslararası Finans (Fakülte), Uluslararası Finans (Yüksekokul), Uluslararası Finans ve Bankacılık (Fakülte), Uluslararası Finans ve Bankacılık (Yüksekokul), Uluslararası Girişimcilik, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (Fakülte), Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (Yüksekokul), Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Fakülte), Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Yüksekokul), Uluslararası Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret (Fakülte), Uluslararası Ticaret (Yüksekokul), Uluslararası Ticaret ve Finans, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte), Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Yüksekokul), Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte), Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul), Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Fakülte), Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Yüksekokul), Yerel Yönetimler, Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği (Fakülte), Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği (Yüksekokul), Yönetim Bilimleri Programları, Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte), Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul).

SAYISAL BÖLÜMLERİ



Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte), Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul), Adli Bilimler, Adli Bilişim Mühendisliği, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği, Aktüerya (Fakülte), Aktüerya (Yüksekokul), Aktüerya Bilimleri, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Bahçe Bitkileri, Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması, Balıkçılık Teknolojisi, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Basım Teknolojileri (Yüksekokul), Beslenme ve Diyetetik (Fakülte), Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul), Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Yüksekokul), Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar-Enformatik, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bitki Koruma, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Biyoenformatik ve Genetik, Biyokimya, Biyoloji, Biyoloji Öğretmenliği, Biyomedikal Mühendisliği, Biyomühendislik, Biyosistem Mühendisliği, Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Cevher Hazırlama Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte), Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Yüksekokul), Deri Mühendisliği, Dijital Oyun Tasarımı, Dil ve Konuşma Terapisi, Diş Hekimliği, Ebelik (Fakülte), Ebelik (Yüksekokul), Eczacılık, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği Programları, Endüstri Ürünleri Tasarımı (Fakülte), Endüstri Ürünleri Tasarımı (Yüksekokul), Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Endüstriyel Tasarım, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği, Enerji Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Ergoterapi (Fakülte), Ergoterapi (Yüksekokul), Fen Bilgisi Öğretmenliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, Fizik Öğretmenliği, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte), Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul), Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte), Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Yüksekokul), Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Gemi ve Yat Tasarımı, Genetik ve Biyomühendislik, Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları, Geomatik Mühendisliği, Gerontoloji, Gıda Mühendisliği, Gıda Teknolojisi (Yüksekokul), Güverte (Yüksekokul), Harita Mühendisliği, Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte), Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul), Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Hayvansal Üretim (Yüksekokul), Hemşirelik (Fakülte), Hemşirelik (Yüksekokul), Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Fakülte) , Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Yüksekokul) , Hidrojeoloji Mühendisliği, İç Mimarlık, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, İmalat Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte), İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul) , İşletme Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Kanatlı Hayvan yetiştiriciliği, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Kimya, Kimya Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya, Kimya Öğretmenliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Kimya-Biyoloji Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Lif ve Polimer Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Teknolojileri, Malzeme Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği, Matematik Öğretmenliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik-Bilgisayar, Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Sistemler Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Mimarlık, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Moleküler Biyoteknoloji, Mühendislik Programları, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları, Nanobilim ve Nanoteknoloji, Nanoteknoloji Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği, Odyoloji (Fakülte), Odyoloji (Yüksekokul) , Optik ve Akustik Mühendisliği, Orman Endüstrisi Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Ortez-Protez (Fakülte), Ortez-Protez (Yüksekokul), Otomotiv Mühendisliği, Perfüzyon (Fakülte), Perfüzyon (Yüksekokul), Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, Pilotaj, Polimer Mühendisliği, Raylı Sistemler Mühendisliği, Su Bilimleri ve Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği, Süt Teknolojisi, Şehir ve Bölge Planlama, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği, Tarımsal Biyoteknoloji, Tarımsal Genetik Mühendisliği, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarla Bitkileri, Tekstil Mühendisliği, Tıp, Tıp Mühendisliği, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Tütün Eksperliği (Yüksekokul), Uçak Elektrik-Elektronik (Fakülte), Uçak Elektrik-Elektronik (Yüksekokul), Uçak Gövde-Motor Bakım (Fakülte), Uçak Gövde-Motor Bakım (Yüksekokul), Uçak Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği, Ulaştırma Mühendisliği, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri, Uzay Mühendisliği, Veteriner, Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi, Yazılım Mühendisliği, Yer Bilimleri Mühendisliği Programları, Ziraat Mühendisliği Programları, Zootekni.