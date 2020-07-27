YKS 2020 barajı geçemeyenler ne yapacak? YKS sınavının sonuçları, ÖSYM tarafından erişime açıldı. Sonuç açıklamasının ardından gözler tercih aşamasına çevrildi. Puanlarını öğrenen öğrenciler nasıl tercih yapabileceğini araştırıyor. Ancak binlerce kişi 150 olan barajın altında kaldı. ÖSYM'nin önbilgilendirme için yayımladığı "2020 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda, vakıf üniversitelerinin 2020-2021 eğitim yılı program ücretleri de yer aldı. Öğrenim ücretleri, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 20 artarken; tıpta ortalama yıllık ücret 80 bin, hukukta 55 bin, mühendislik ile mimarlıktaysa 50 bin TL'ye yükseldi.