Bağışıklık sistemini güçlendirdiği belirtilen propolise ilgi Coronavirüs salgınıyla birlikte patladı. Pazar hızla büyürken, sahteleri de piyasalarda görülmeye başladı. Kilogram fiyatı ortalama 500 lira civarında olan propolis üretimine yönelik talep de arttı. Altıparmak Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak, satışların birkaç ayda yüzde 250-300 arttığını açıkladı. BEE'O Propolis'in kurucusu Aslı Elif Tanuğur Samancı, birkaç yıl içinde pazar büyüklüğünün 4 katına ulaşabileceğini vurguladı.

MERVE YILMAZ