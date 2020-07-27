Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.07.2020 Gazete
    ABONE OL

    e ilgi coronavirüs salgınıyla birlikte patladı

    Bağışıklık sistemini güçlendirdiği belirtilen e ilgi Coronavirüs salgınıyla birlikte patladı. Propolis; ların bitki sap, yaprak ve tomurcuklarından topladığı güçlü antibakteriyel ve antioksidan etkilere sahip bir ürün.

    Kazanç arıdan geldi

    Bağışıklık sistemini güçlendirdiği belirtilen e ilgi Coronavirüs salgınıyla birlikte patladı. Pazar hızla büyürken, sahteleri de piyasalarda görülmeye başladı. Kilogram fiyatı ortalama 500 lira civarında olan propolis üretimine yönelik talep de arttı. Altıparmak Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak, satışln birkaç ayda yüzde 250-300 arttığını açıkladı. BEE'O Propolis'in kurucusu Aslı Elif Tanuğur Samancı, birkaç yıl içinde pazar büyüklüğünün 4 katına ulaşabileceğini vurguladı.

    MERVE YILMAZ

    Haberler Güncel Propolise ilgi coronavirüs salgınıyla birlikte patladı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri