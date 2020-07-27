Polis olma hayali kuran gençler PMYO polis alımı ilanını yakından takip ediyor. PMYO polis alımı başvuru şartları nelerdir? 2020 PMYO polis alımı başvurusu ne zaman başlıyor? TYT taban puan ile öğrenci alan Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) başvuruları için geri sayım başladı. Açıklanan PMYO polis alımı ilanında 2500 polis alımı yapılacağı duyuruldu, bunların 2250'sinin erkek, 250'sinin de kadın olacağı belirtildi. Başvurular Polis Akademisi'nin resmi internet sayfası pa.edu.tr adresinden yapılabilecek. İşte, PMYO polis alımı başvuru şartları!
PMYO POLİS ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı PMYO'lara 2 bin 250'si erkek olmak üzere 2 bin 500 polis memuru adayı alımı gerçekleştirilecek. 2020 yılı YKS tercihleri ise 6-14 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Tercihlerin sona ermesinin ardından PMYO için başvurular başlayacak.
PMYO POLİS ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Adaylarda aranacak şartlardan bazıları şöyle:
"T.C. vatandaşı olmak, lise ve dengi okul mezunu olmak,
18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, 1 Ekim 2019 itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 1 Ocak 2019 itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak,
2020 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az 250.000 ham taban puan almış olmak,
Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocuklarından TYT puan türünden en az 150.000 ham taban puan almış olmak."
Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.
Herhangi bir siyasî partiye veya siyasî parti kollarına üye bulunmamak.
Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.
Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.
PMYO nedir?
PMYO: Polis Meslek Yüksekokulu, kelimelerinin kısa yazılışıdır.
PMYO: Emniyet Teşkilatının polis memuru ihtiyacını karşılamak üzere ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim ve uygulama yapan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı parasız yatılı ve resmi üniformalı yükseköğretim kurumlarıdır.
PMYO'ların görev, çalışma esas ve usulleri Polis Yüksek Öğretim Kanunu, Polis Akademisi Yönetim Birimleri Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği, Polis Akademisi Polis Meslek Yüksek Okulları Yönetim Birimleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği, Polis Meslek Yüksek Okulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.
Ailevi veya maddi sorunlarından dolayı okudukları Polis Meslek Yüksek Okullarından başka bir Polis Meslek Yüksek Okuluna geçiş yapılır mı?
CEVAP: Polis Meslek Yüksek Okullarında Eğitim-Öğretim görmeye hak kazanan adayların öğrenci planlamaları, Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği Sınav sonuç listesinin belirlenmesi ve ilanı Başlıklı 15. Maddesi 5. bendi "Sınavı kazananların Yüksekokullara planlanması, Başkanlıkça belirlenen kriterlere göre bilgisayar ortamında yapılır. Planlama yapıldıktan sonra hiçbir şekilde adayın yeri değiştirilemez" hükmünü içermektedir. Bu nedenden dolayı başka bir Yüksekokula geçiş mümkün olmamaktadır.
Polis Meslek Yüksek Okulunda okurken evlenebilir mi? eğer evlenebilirse cezası var mıdır?
17/08/2008 tarih ve 26970 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin Evlenme Yasağı başlıklı 27. maddesi "Öğrenciler, öğrencilikleri sırasında evlenemezler ve evlenme isteğinde bulunamazlar. Buna rağmen evlenen öğrencilerin ilişikleri, yönetim kurulunun kararı, yüksekokul müdürünün teklifi üzerine Başkan onayı ile kesilir" hükmü mevcuttur.
Polis Meslek Yüksek Okulunda eğitim görürken herhangi bir nedenle ayrılan öğrenci tekrar Polis Meslek Yüksekokuluna dönebilir mi?
Polis Meslek Yüksek Okulları Giriş Yönetmeliği'nin 21. maddesi 1. bendinin "Adaylar, intibak eğitiminin herhangi bir aşamasında Yüksekokul Müdürlüğüne yazılı başvuruları ile yüksekokuldan ayrılma isteklerini bildirerek ayrılabilirler. Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, yüksekokuldan çıkan veya çıkarılan adaylar bir daha Yüksekokul giriş sınavlarına başvuruda bulunamazlar. Yüksekokuldan çıkma hâlinde bu durum, çıkma talebinde bulunan adaylara yazılı olarak tebliğ edilir. Çıkan veya çıkarılan adaylar kendilerine yazılı tebliğ yapıldığı andan itibaren geri dönme istekleri kabul edilmez ve Yüksekokula da alınmazlar" hükmü mevcuttur.
Polis Meslek Yüksekokulundan herhangi bir nedenle ayrıldığında tazminat ödenir mi?
Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin Mecburi hizmet ve yapılan masrafların geri alınması başlıklı 21. maddesinin 2. fıkrası "Yüksekokuldan mezun olup olmadığına bakılmaksızın mecburi hizmetle yükümlü olduğu süre içinde, istifa edenler veya ilişiğinin kesilmesini gerektiren bir suç işleyenler, ölüm ya da sağlık sebebi hariç başka herhangi bir sebeple ayrılanlar, yükümlülük sürelerinin eksik kısmı ile orantılı olarak kendilerine yapılmış olan öğretim masraflarını Polis Akademisi Tazminat Yönetmeliği hükümlerine göre ödemek zorundadırlar. Eğitim-öğretimin başladığı ilk günden itibaren çıkan veya çıkarılan öğrencilerden tazminat talep edilir" hükmü yer almaktadır.
Polis Meslek Yüksekokullarında okutulan ders müfredatlarını nasıl temin edebilirim?
Öğrenim gördüğünüz Yüksekokula müracaat etmeniz halinde temin edilebilmektedir.
Polis olmak isteyen adayın kendisi ve eşi dışındaki akrabalarının işlediği suçlar Polis olmasına engel oluşturur mu?
17 Mayıs 2008 Cumartesi günü 26879 Sayı ile Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği'nin Adaylarda aranılacak nitelikler başlıklı 8. maddesi 1. fıkrasının "ğ, h, ı ve n" bentleri hükümleri doğrultusunda yapılan güvenlik soruşturması, aday ve varsa eşi için yapılmaktadır. Adayın kendisi ve eşi dışındaki akrabalarının işlediği suçlar Polis olmasına engel oluşturmamaktadır.
Polis Meslek Yüksekokullarında hangi dersler okutulmaktadır?
Polis Meslek Yüksekokullarında okutulan derslerin isimleri www.pa.edu.tr adresinde bulunan dersler ve içerikleri bölümünde yayınlanmaktadır.
.