KYK burs ve krediler ne zaman ödenecek sorusu Kurban Bayramı için geri sayım devam ederken öğrenciler tarafından araştırılıyor. Öğrenciler müjdeli haber paylaşıldı. Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Burs ve kredi ödemesi bayramdan önce yapılacak mı?" sorusunun yanıt verdi.

BURS VE KREDİ ÖDEMESİ BAYRAMDAN ÖNCE YATIRILACAK MI?

Başkan Erdoğan açıklamasında "Yükseköğrenim öğrencilerimizin kredi ve burs ödemelerini tamamlayacağız. 1 milyon 55 bin öğrencimize 603 milyon liranın üstünde ödeme yapacağız." ifadelerini kullandı.