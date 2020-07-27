YKS sonuçlarında yer alan Y-SÖZ, Y-EA ve Y-SAY puanı, sonuçlar ile birlikte araştırılan konular arasında yer almaya başladı. 1 milyon civarındaki öğrencinin sınav sonuçları içerisinde yer alan Y-SÖZ, Y-EA ve Y-SAY puanı, yerleştirmeye esas tercih aşamasında önemli bir yer tutacak. Yüzdelik dilim ise genel olarak başarımızı gösteren bir değerdir. Bu değer 0 ile 100 arasında olur ve ne kadar küçük ise o kadar başarılısını demektir. Örneğin yüzdelik dilimi 23 olan bir öğrenci 57 olan öğrenciye göre daha başarılıdır. Yüzdelik diliniz, girdiğiniz sınava 100 kişi girseydi kaçıncı olacağınızı ifade eder. Peki, YKS sonuçları içerisinde yer alana Y-SÖZ, Y-EA ve Y-SAY puanı nedir ve ne işe yaramaktadır?
Y-SÖZ, Y-EA VE Y-SAY PUANI NEDİR?
Y-SÖZ'ün adayın dahil olduğu sözel sınavını, Y-EA'nın adayın dahil olduğu eşit ağırlık sınavını ve Y-SAY'ın adayın dahil olduğu sayısal sınavını ifade ettiği, yayımlanan kılavuzda belirtilmiştir.
TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150'nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL için sınav/yerleştirme puanları (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL) hesaplanmayacaktır.
SAY, SÖZ, EA, DİL puanı 180'in altında olan adaylar için ilgili yerleştirme puanı (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL) hesaplanmayacaktır.
KAÇ PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİRİLİR?
2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları ile ilgili ÖSYM tarafından yayınlanan ön bilgi amaçlı klavuzu inceleyebilirsiniz.
Adayların tercihlerini yapmadan önce tercih süresinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak kılavuzu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.
Adaylar, klavuzda belirtilen Tablo-3'teki ön lisans, Tablo-4'teki lisans programlarına;
a) TYT ve/veya SAY, SÖZ, EA, DİL yerleştirme puanları,
b) Yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri,
c) Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşulları göz önünde tutularak yerleştirileceklerdir. Yerleştirme işlemlerinde bu kılavuz ile 2020-YKS Kılavuzunda yer alan kurallar geçerli olacaktır.
KAÇ PUANLA NEREYE GİREBİLİRİM?
Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır.
Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir. Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2020-TYT'de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir. Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2020-AYT/YDT'de ilgili puan türünde 170 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir. Yukarıdaki açıklamalara göre her adayın, girmek istediği programları Tablo-3 veya Tablo-4'ten bularak tercih sırasına koyması gerekir. Tercih sırası önemlidir. Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacaktır.
LİSANS ÖN LİSANS ÜNİVERSİTE YÜZDELİK DİLİMLERİ
YÖK Atlas tarafından yayımlanan tercih robotunda lisans ile ön lisans bölümleri ayrı sayfalarda öğrencilere sunuldu.
Lisans tercih robotu için TIKLAYIN
Ön lisans tercih robotu için TIKLAYIN
Burada YKS tercihi yapacağız bölümlerin kodlarını tespit edin ve ais.osym.gov.tr adresi üzerinden tercihlerinizi iletin.
TERCİH YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar ön lisans programlarını, Alan Yeterlilik Testi (AYT) veya Yabancı Dil Testi'nin (YDT) ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alanlar lisans programlarını tercih edebilecek.
Adaylar, tercih işlemlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile 29 Temmuz'a kadar ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak gerçekleştirecek. İşlemlerini tamamlayan adaylar, belirlenen süre içerisinde tercihlerinde değişiklik yapabilecek.
Adayların, işlemlerini tamamladıktan sonra tercih süresi içerisinde "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden tercih bilgilerini kontrol etmesi ve yazıcıdan listelerini alması gerekiyor.
ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
Adaylar tercihlerini,T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.trinternetadresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.
Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.
BAŞARI SIRALAMASI NEDİR?
Başarı sırası, ilgili üniversite bölümüne en son giren kişinin ilgili puan türünde başarı sıralamasıdır. Yani bölüme en son giren kişinin belirtilen puan türünde kaçıncı sırada olduğunu ifade eder.
Puanların asıl amacı sizi yaklaşık 2 milyondan fazla kişi arasında sıralamaktır. Yani sınavda ne kadar yüksek puan alırsanız diğer adaylara göre o kadar önlerde olursunuz. Önlere doğru çıktıkça da tercihlerinizin tutma ihtimaliniz artar.
Tercih yaparken asıl kullanılan veri başarı sıralamasıdır. Yani başka bir deyişle; başarı sıralamanız belli olduktan sonra puanlara bakmanıza hiç gerek yok. Tercih yaparken veya bölümleri araştırırken düşünmeniz gereken ilgili bölümün popüleritesi (geçen yıla göre kontenjanı, talepler nasıl değişmiş gibi veriler) ve kendi başarı sıralamanızdır.
YÜZDELİK DİLİM NEDİR?
Yüzdelik dilim genel olarak başarımızı gösteren bir değerdir. Bu değer 0 ile 100 arasında olur ve ne kadar küçük ise o kadar başarılısını demektir. Örneğin yüzdelik dilimi 23 olan bir öğrenci 57 olan öğrenciye göre daha başarılıdır.
NE İFADE EDER?
Yüzdelik diliniz, girdiğiniz sınava 100 kişi girseydi kaçıncı olacağınızı ifade eder. Örneğin yüzdelik dilimi 39 olan bir öğrenci, sınava 100 kişi girseydi 39. olacaktı demektir.
NE İŞE YARAR?
Yüzdelik dilim, sınava giren kişiler arasındaki yerinizi görmenizi sağlar. Ülkemizde ayrıca tercih yaparken kullanılması en uygun veridir. "Puana göre değil yüzdelik dilime göre tercih yapın!" eğitimcilerin bir numaralı tavsiyesidir.