2020 üniversite puanları! İstanbul, Ankara, İzmir TYT-YKS üniversite taban puanları 2-4 yıllık özel yetenek bölümler hangileri?

2 yıllık ve 4 yıllık özel yetenek bölümler hangileri? Üniversite puanları ve kontenjanlarının yer aldığı kılavuz geçtiğimiz ay ÖSYM'nin internet adresinde ön bilgi vermek amacıyla erişime açılmıştı. YKS'ye giren adaylar, sınav sonuçları sonrasında taban ve tavan puanlar merak ediyor. Haberimizin içerisindeki linkten İstanbul dahil tüm illerdeki üniversite puanlarını ve kontenjanlarını öğrenebilirsiniz. 3 farklı oturumda gerçekleştirilen YKS'de adaylar merkezi yerleştirme ya da yetenek sınavı ile yerleştirilebilecek. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. İşte İstanbul, Ankara, İzmir TYT-AYT-YKS üniversite taban puanları
YKS-TYT-AYT TERCİHLERİ
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS)'nin sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan Aygün, " 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır. Tercihler, 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim." dedi.
YKS-TYT-AYT TABAN VE TAVAN PUANLARI 2020
ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasında YKS tercih kılavuzu yayınlanacak Bu kılavuzla beraber tablolar halinde puan detayları da erişime açılacak.
TABAN TAVAN PUANLAR İÇİN TIKLAYINIZ
YÖK ATLAS LİSANS ÖN LİSANS AYRI SAYFALARDA TABAN TAVAN PUANLAR
YÖK Atlas tarafından yayımlanan tercih robotunda lisans ile ön lisans bölümleri ayrı sayfalarda öğrencilere sunuldu.
Lisans tercih robotu için TIKLAYIN
Ön lisans tercih robotu için TIKLAYIN
Burada YKS tercihi yapacağız bölümlerin kodlarını tespit edin ve ais.osym.gov.tr adresi üzerinden tercihlerinizi iletin.
YKS'DE BARAJ PUANI KAÇ?
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilirler. TYT' de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilirler
YKS-AYT-TYT ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.
Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (engelli öğrenciler için 100 ve üzeri) olması gerekmektedir.
2 YILLIK BAZI BÖLÜMLER
Acil Durum ve Afet Yönetimi Taban Puanları (2 Yıllık)
Adalet Taban Puanları (2 Yıllık)
Ağız ve Diş Sağlığı Taban Puanları (2 Yıllık)
2 VE 4 YILLIK TÜM BÖLÜMLER
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)
Ameliyathane Hizmetleri Taban Puanları (2 Yıllık)
Anestezi Taban Puanları (2 Yıllık)
Arıcılık Taban Puanları (2 Yıllık)
Aşçılık Taban Puanları (2 Yıllık)
Atçılık ve Antrenörlüğü Taban Puanları (2 Yıllık)
Avcılık ve Yaban Hayatı Taban Puanları (2 Yıllık)
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Taban Puanları (2 Yıllık)
Bağcılık Taban Puanları (2 Yıllık)
Bahçe Tarımı Taban Puanları (2 Yıllık)
Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları (2 Yıllık)
Basım ve Yayın Teknolojileri Taban Puanları (2 Yıllık)
Basın ve Yayıncılık Taban Puanları (2 Yıllık)
Beton Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)
Bilgi Güvenliği Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)
Bilgi Yönetimi Taban Puanları (2 Yıllık)
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Taban Puanları (2 Yıllık)
Bilgisayar Operatörlüğü Taban Puanları (2 Yıllık)
Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları (2 Yıllık)
Bilgisayar Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)
Bitki Koruma Taban Puanları (2 Yıllık)
Biyokimya Taban Puanları (2 Yıllık)
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)
Boya Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban Puanları (2 Yıllık)
Coğrafi Bilgi Sistemleri Taban Puanları (2 Yıllık)
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri (Açıköğretim) Taban Puanları (2 Yıllık)
Çağrı Merkezi Hizmetleri Taban Puanları (2 Yıllık)
Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)
Yetenek Sınavı ile Alan Yükseköğretim Programları
Aksesuar Tasarımı
Animasyon
Antrenörlük
Antrenörlük Eğitimi
Arp
Bale
Bale Dansçılığı
Bando Şefliği
Baskı Sanatları
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Bileşik Sanatlar
Cam
Caz
Çalgı Eğitimi
Çalgı Yapım
Çini
Çizgi Film ve Animasyon
Dans
Drama ve Oyunculuk
Dramatik Yazarlık
Dramatik Yazarlık-Dramaturji
Dramaturji-Dramatik Yazarlık
Duysal (Ses) Sanatları Tasarımı
Egzersiz ve Spor Bilimleri
El Sanatları
El Sanatları Tasarımı ve Üretimi
Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Eski Çini Onarımları
Etnomüzikoloji ve Folklor
Fagot
Flüt
Fotoğraf
Fotoğraf ve Video
Geleneksel Çalgılar
Geleneksel Türk El Sanatları
Geleneksel Türk Halk Müziği
Geleneksel Türk Müziği
Geleneksel Türk Müzikleri
Geleneksel Türk Sanatları
Genel Müzikoloji
Gitar
Görsel Sanatlar
Grafik Tasarımı
Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri
Halı Kilim ve Eski Türk Kumaşları
Hava Trafik Kontrol
Heykel
Keman
Klarnet
Klasik Bale
Kompozisyon
Kompozisyon (Bestecilik)
Kompozisyon ve Müzik Teorisi
Kompozisyon ve Orkestra Şefliği
Kontrabas
Kontrobas
Korno
Koro
Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı
Modern Dans
Mutfak Sanatları ve Yönetimi
Müzik
Müzik (Piyano, Yaylı Çalgılar, Nefesli Çalgılar ve Vurma Çalgılar, Şan, Teori-Kompozisyon)
Müzik Bilimleri
Müzik Öğretmenliği
Müzik Teknolojileri
Müzik Teknolojisi
Müzik Teorisi
Müzik Toplulukları
Müzikoloji
Nefesli Çalgılar ve Vurma Çalgılar
Obua
Opera
Opera ve Konser Şarkıcılığı
Opera-Koro ve Popüler Müzik Şarkıcılığı
Osmanlı Dönemi Karşılaştırmalı Müzik
Oyunculuk
Performans
Piyano
Piyano-Arp-Gitar
Plastik Sanatlar
Plastik Sanatlar (Resim-Heykel ve Seramik)
Resim
Resim İş Öğretmenliği
Resim-Baskı
Resim-İş Öğretmenliği
Sahne Dekorları ve Kostümü
Sahne Sanatları
Sahne Tasarımı
Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi
Saksafon
Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu
Seramik
Seramik ve Cam
Seramik ve Cam Tasarımı
Seramik-Cam
Ses Eğitimi
Şan
Takı Teknolojisi ve Tasarımı
Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
Temel Bilimler
Tezhip
Tezhip (Süsleme)
Tiyatro
Tiyatro (Oyunculuk)
Trombon
Trompet
Tuba
Türk Din Musikisi
Türk Halk Müziği
Türk Halk Müziği Çalgı Eğitimi
Türk Halk Müziği Ses Eğitimi
Türk Halk Oyunları
Türk Musikisi
Türk Müziği
Türk Müziği Temel Bilimler
Türk Sanat Müziği
Türk Sanat Müziği Ses Eğitimi
Türk Sanat Müziği Temel Bilimler
Üfleme ve Vurma Çalgılar
Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar
Viyola
Viyolonsel
Vurmalı Çalgılar
Yaylı Çalgılar
Yaylı Çalgılar Yapımı
YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL OLACAK?
Adayların, ÖSYM'nin yayınladığı "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU"nu internet sitesinden indirmeleri ve incelemeleri gerekiyor. Tüm işlemler, 600'den fazla sayfası olan bu kılavuzda anlatılıyor.
Üniversiteye yerleşmek için adayların önünde iki seçenek var:
1. Merkezi Yerleştirme için tercih yapmak ve ÖSYM'ye göndermek.
2. Özel Yetenek Sınavı ile yerleşmek için ilgili üniversitelere bireysel başvuru yapmak.