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    • 27.07.2020 15:25
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    2020 üniversite puanları! İstanbul, Ankara, İzmir TYT-YKS üniversite taban puanları 2-4 yıllık özel yetenek bölümler hangileri?

    2 yıllık ve 4 yıllık özel yetenek bölümler hangileri? YKS sonuçları ardından öğrenciler üniversite puanları için araştırmalara başladı. Üniversite taban ve tavan puanları büyük önem taşıyor. Geçtiğimiz haftalarda ÖSYM tarafından bilgi edinmek ve fikir vermek amacıyla yayınlanan kontenjan bilgileri erişimde bulunuyor. Üniversite puanlarının belli olmasının ardından ÖSYM öğrencileri Merkezi Yerleştirme veya Özel Yetenek Sınavı ile yerleştirecek. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il üniversitelerin taban ve tavan puanları... TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

    2 yıllık ve 4 yıllık özel yetenek bölümler hangileri? 2020 üniversite puanları!

    2 yıllık ve 4 yıllık özel yetenek bölümler hangileri? Üniversite puanları ve kontenjanlarının yer aldığı kılavuz geçtiğimiz ay ÖSYM'nin internet adresinde ön bilgi vermek amacıyla erişime açılmıştı. YKS'ye giren adaylar, sınav sonuçları sonrasında taban ve tavan puanlar merak ediyor. Haberimizin içerisindeki linkten İstanbul dahil tüm illerdeki üniversite puanlarını ve kontenjanlarını öğrenebilirsiniz. 3 farklı oturumda gerçekleştirilen YKS'de adaylar merkezi yerleştirme ya da yetenek sınavı ile yerleştirilebilecek. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. İşte İstanbul, Ankara, İzmir TYT-AYT-YKS üniversite taban puanları

    YKS-TYT-AYT TERCİHLERİ

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS)'nin sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan Aygün, " 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır. Tercihler, 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim." dedi.

    YKS-TYT-AYT TABAN VE TAVAN PUANLARI 2020

    ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasında YKS tercih kılavuzu yayınlanacak Bu kılavuzla beraber tablolar halinde puan detayları da erişime açılacak.

    TABAN TAVAN PUANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

    YÖK ATLAS LİSANS ÖN LİSANS AYRI SAYFALARDA TABAN TAVAN PUANLAR

    YÖK Atlas tarafından yayımlanan tercih robotunda lisans ile ön lisans bölümleri ayrı sayfalarda öğrencilere sunuldu.

    Lisans tercih robotu için TIKLAYIN

    Ön lisans tercih robotu için TIKLAYIN

    Burada YKS tercihi yapacağız bölümlerin kodlarını tespit edin ve ais.osym.gov.tr adresi üzerinden tercihlerinizi iletin.

    YKS'DE BARAJ PUANI KAÇ?

    TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilirler. TYT' de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilirler

    YKS-AYT-TYT ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

    TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

    TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

    Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (engelli öğrenciler için 100 ve üzeri) olması gerekmektedir.

    2 YILLIK BAZI BÖLÜMLER

    Acil Durum ve Afet Yönetimi Taban Puanları (2 Yıllık)
    Adalet Taban Puanları (2 Yıllık)
    Ağız ve Diş Sağlığı Taban Puanları (2 Yıllık)

    2 VE 4 YILLIK TÜM BÖLÜMLER

    Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)
    Ameliyathane Hizmetleri Taban Puanları (2 Yıllık)
    Anestezi Taban Puanları (2 Yıllık)
    Arıcılık Taban Puanları (2 Yıllık)
    Aşçılık Taban Puanları (2 Yıllık)
    Atçılık ve Antrenörlüğü Taban Puanları (2 Yıllık)
    Avcılık ve Yaban Hayatı Taban Puanları (2 Yıllık)
    Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Taban Puanları (2 Yıllık)
    Bağcılık Taban Puanları (2 Yıllık)
    Bahçe Tarımı Taban Puanları (2 Yıllık)
    Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları (2 Yıllık)
    Basım ve Yayın Teknolojileri Taban Puanları (2 Yıllık)
    Basın ve Yayıncılık Taban Puanları (2 Yıllık)
    Beton Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)
    Bilgi Güvenliği Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)
    Bilgi Yönetimi Taban Puanları (2 Yıllık)
    Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Taban Puanları (2 Yıllık)
    Bilgisayar Operatörlüğü Taban Puanları (2 Yıllık)
    Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları (2 Yıllık)
    Bilgisayar Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)
    Bitki Koruma Taban Puanları (2 Yıllık)
    Biyokimya Taban Puanları (2 Yıllık)
    Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)
    Boya Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)
    Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban Puanları (2 Yıllık)
    Coğrafi Bilgi Sistemleri Taban Puanları (2 Yıllık)
    Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri (Açıköğretim) Taban Puanları (2 Yıllık)
    Çağrı Merkezi Hizmetleri Taban Puanları (2 Yıllık)
    Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

    Yetenek Sınavı ile Alan Yükseköğretim Programları

    Aksesuar Tasarımı
    Animasyon
    Antrenörlük
    Antrenörlük Eğitimi
    Arp
    Bale
    Bale Dansçılığı
    Bando Şefliği
    Baskı Sanatları
    Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
    Bileşik Sanatlar
    Cam
    Caz
    Çalgı Eğitimi
    Çalgı Yapım
    Çini
    Çizgi Film ve Animasyon
    Dans
    Drama ve Oyunculuk
    Dramatik Yazarlık
    Dramatik Yazarlık-Dramaturji
    Dramaturji-Dramatik Yazarlık
    Duysal (Ses) Sanatları Tasarımı
    Egzersiz ve Spor Bilimleri
    El Sanatları
    El Sanatları Tasarımı ve Üretimi
    Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
    Eski Çini Onarımları
    Etnomüzikoloji ve Folklor
    Fagot
    Flüt
    Fotoğraf
    Fotoğraf ve Video
    Geleneksel Çalgılar
    Geleneksel Türk El Sanatları
    Geleneksel Türk Halk Müziği
    Geleneksel Türk Müziği
    Geleneksel Türk Müzikleri
    Geleneksel Türk Sanatları
    Genel Müzikoloji
    Gitar
    Görsel Sanatlar
    Grafik Tasarımı
    Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri
    Halı Kilim ve Eski Türk Kumaşları
    Hava Trafik Kontrol
    Heykel
    Keman
    Klarnet
    Klasik Bale
    Kompozisyon
    Kompozisyon (Bestecilik)
    Kompozisyon ve Müzik Teorisi
    Kompozisyon ve Orkestra Şefliği
    Kontrabas
    Kontrobas
    Korno
    Koro
    Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı
    Modern Dans
    Mutfak Sanatları ve Yönetimi
    Müzik
    Müzik (Piyano, Yaylı Çalgılar, Nefesli Çalgılar ve Vurma Çalgılar, Şan, Teori-Kompozisyon)
    Müzik Bilimleri
    Müzik Öğretmenliği
    Müzik Teknolojileri
    Müzik Teknolojisi
    Müzik Teorisi
    Müzik Toplulukları
    Müzikoloji
    Nefesli Çalgılar ve Vurma Çalgılar
    Obua
    Opera
    Opera ve Konser Şarkıcılığı
    Opera-Koro ve Popüler Müzik Şarkıcılığı
    Osmanlı Dönemi Karşılaştırmalı Müzik
    Oyunculuk
    Performans
    Piyano
    Piyano-Arp-Gitar
    Plastik Sanatlar
    Plastik Sanatlar (Resim-Heykel ve Seramik)
    Resim
    Resim İş Öğretmenliği
    Resim-Baskı
    Resim-İş Öğretmenliği
    Sahne Dekorları ve Kostümü
    Sahne Sanatları
    Sahne Tasarımı
    Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi
    Saksafon
    Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu
    Seramik
    Seramik ve Cam
    Seramik ve Cam Tasarımı
    Seramik-Cam
    Ses Eğitimi
    Şan
    Takı Teknolojisi ve Tasarımı
    Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
    Temel Bilimler
    Tezhip
    Tezhip (Süsleme)
    Tiyatro
    Tiyatro (Oyunculuk)
    Trombon
    Trompet
    Tuba
    Türk Din Musikisi
    Türk Halk Müziği
    Türk Halk Müziği Çalgı Eğitimi
    Türk Halk Müziği Ses Eğitimi
    Türk Halk Oyunları
    Türk Musikisi
    Türk Müziği
    Türk Müziği Temel Bilimler
    Türk Sanat Müziği
    Türk Sanat Müziği Ses Eğitimi
    Türk Sanat Müziği Temel Bilimler
    Üfleme ve Vurma Çalgılar
    Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar
    Viyola
    Viyolonsel
    Vurmalı Çalgılar
    Yaylı Çalgılar
    Yaylı Çalgılar Yapımı


    YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL OLACAK?

    Adayların, ÖSYM'nin yayınladığı "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU"nu internet sitesinden indirmeleri ve incelemeleri gerekiyor. Tüm işlemler, 600'den fazla sayfası olan bu kılavuzda anlatılıyor.
    Üniversiteye yerleşmek için adayların önünde iki seçenek var:

    1. Merkezi Yerleştirme için tercih yapmak ve ÖSYM'ye göndermek.
    2. Özel Yetenek Sınavı ile yerleşmek için ilgili üniversitelere bireysel başvuru yapmak.
    Haberler Güncel 2020 üniversite puanları! İstanbul, Ankara, İzmir TYT-YKS üniversite taban puanları 2-4 yıllık özel yetenek bölümler hangileri?
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