12 liraya Adalar turu

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Adalar'daki fayton taşımacılığında kullanılan atlar özgürlüğüne kavuştu. Faytonların kaldırılmasının ardından, elektrikli araçların kullanılacağı Adalar'da, ücret tarifesi 12 lira olarak belirlendi. Öğrenci ve yaşlılar da aynı tarifeden seyahat edecek.
Adakart sahipleri için ise bu ücret 3.5 lira olacak. Ayrıca Adataksinin ücreti de belirlendi. Ada sakinleri için taksimetre 5 liradan açılacak ve kilometre başı 3.10 lira eklenecek. Bu rakam turistler için 15 lira açılış, 12 lira ise kilometre başı olarak kararlaştırıldı.
Adakart sahipleri için ise bu ücret 3.5 lira olacak. Ayrıca Adataksinin ücreti de belirlendi. Ada sakinleri için taksimetre 5 liradan açılacak ve kilometre başı 3.10 lira eklenecek. Bu rakam turistler için 15 lira açılış, 12 lira ise kilometre başı olarak kararlaştırıldı.