Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.07.2020 Gazete
    ABONE OL

    12 liraya turu

    Başkan Erdoğan'ın talimatıyla 'daki fayton taşımacılığında kullanılan atlar özgürlüğüne kavuştu. Faytonların kaldırılmasının ardından, elektrikli araçların kullanılacağı Adalar'da, ücret tarifesi 12 lira olarak belirlendi.

    12 liraya Adalar turu
    Başkan Erdoğan'ın talimatıyla 'daki fayton taşımacılığında kullanılan atlar özgürlüğüne kavuştu. Faytonların kaldırılmasının ardından, elektrikli araçların kullanılacağı Adalar'da, ücret tarifesi 12 lira olarak belirlendi. Öğrenci ve yaşlılar da aynı tarifeden seyahat edecek.



    Adakart sahipleri için ise bu ücret 3.5 lira olacak. Ayrıca Adataksinin ücreti de belirlendi. Ada sakinleri için taksimetre 5 liradan açılacak ve kilometre başı 3.10 lira eklenecek. Bu rakam turistler için 15 lira açılış, 12 lira ise kilometre başı olarak kararlaştırıldı.

    Haberler Güncel 12 liraya Adalar turu
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri