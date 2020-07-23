Tatil paketi alacaklar dikkat! Bunları yapmadan almayın

"GECE SATIN ALMAYIN"

Mağdur olmamak için dikkatli olunmasını isteyen Turhan, şöyle devam etti:

"Eğer tatil paketini, otelin web sitesi üzerinden alacaksanız, mecbur kalmadıkça gece almayın. Bazı dolandırıcılar, paravan web sitesi açıyor. Bunu özellikle 21.00-05.00 saatlerinde yapıyorlar. Gündüz yakalanmamak ya da otelin haberi olmaması, müdahale etmemesi için yapıyorlar. Otelin sayfasını birebir kopyalıyorlar. Müşteri de 'Çok iyi kampanya yapmışlar.' diyerek, dolandırılabiliyor. O yüzden gece satın almalardan kaçının. Otelin web sitesinin uzantısına dikkatli bakın. TÜRSAB üyeliği olan yıllardır faaliyet gösteren acentelerden veya otellerden tatil satın alın. Her zaman avantaj sağlar, garantördür."