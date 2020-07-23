YAŞ SINIRI YOK

ÖSYM Başkanlığı tarafından bugün KPSS 2020/1 tercih kılavuzu yayımlandı. Yayımlanacak tercih kılavuzunda alım yapılacak kadrolar ve başvuru şartlarına yer verilecek. KPSS tercihleri ile yapılacak alımda zabıta memuru ve itfaiye kadroları haricinde yaş şartı aranmayacak.

MÜLAKAT YOK

Merkezi yerleştirmede adayların mezuniyetine ve KPSS puanı ile özel şartlara bakılacak. KPSS puanına göre atamalar yapılacak. Bir kadro için başvuru yapan en yüksek KPSS puanlı aday tercihlerini yapacak. Tercihini yapan adaylar, atama sonrası bir mülakat aşamasına tabi tutulmayacak.

KPSS NEDİR?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), Kamu kurumlarında görev alacak personeli belirlemek amacıyla ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavın adıdır. Bu sınav sonuçları esas alınarak girilecek mesleğin özelliğine göre farklı alım şekilleriyle kamuya personel istihdam edilir. KPSS'ye ilişkin kural ve koşullar kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak sınavlar hakkında genel yönetmelikle belirlenmiştir. Bu yönetmelikte A ve B grubu kadro ayrımı yapılmıştır.

MEMUR NASIL OLUNUR?

Devlet memuru olmak birçok vatandaşın hayalidir. Kimi hayaline ulaşmak için gösterdiği çabalar sonrasında devlet memuru olmaya hak kazanırken kimi vatandaşlar ise bu hayalini gerçekleştiremez. Çalışma saatleri, günleri, memura tanınan haklar , izin günleri, aldıkları maaşa kadar çoğu kriter memur olmayı istemeye yeterlidir. 10, 12 saat veya vardiyalı sistemde çalışan diğer mesleklere göre memur saatleri sabah 8, akşam 4 ya da sabah 9, akşam 5 gibi olması memurluğu tercih etmeye en önemli faktördür. Hafta sonlarının tatil olması, yıllık izinler ve resmi tatiller devlet memuru avantajları arasında yer alır.

Memurluk dışında başka işlerde çalışan kişilerin işveren tarafından işine son verilmesi durumunda çalışan kişinin ilerleyen yılları için planlama yapmasını zorlaştırırken devlet memurluğu yapanlar kolaylıkla işten çıkartılma, kovulma durumu yaşamazlar. Memurluğun gerektirdiği şekilde iş hayatlarını sürdürmeleri gerekir. Yüz kızartıcı suç işlenmez ise memuriyet hayatınıza emekli olana kadar devam ettirebilirsiniz.