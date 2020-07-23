Türkiye, üzerine giydirilmek istenen çelikten gömleği elleriyle yırtıp attığı bir dönemde çok kritik bir süreç yaşıyoruz. 97 yıllık zaman diliminde içimizdeki ihanet çetesinin marifetiyle millet olarak hiçbir toplumun yaşayamayacağı ağır badireler atlattık. Özellikle ülkemiz, Akdeniz'de Lozan Anlaşması'nın bedelllerini ağır bir şekilde ödedi. Her ne kadar mevcut rejimin gerçek dışı propagandası ve bürokratik hegemonyası etkin olsa da sahada yaşanan gerçeklik önümüzde duruyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 18 yıllık süre zarfında hiçbir seçimde yenilmeyerek yönetimi bırakmadı. Başarılı bir yönetim sergileyen devlet, bu durumu krize karşı önleyici ve çözüm odaklı diplomasi - güvenlik politikalarıyla taçlandırdı.

"BİRİLERİ DE BİZE LOZAN'I ZAFER DİYE YUTTURMAYA ÇALIŞTI"

Türkiye'nin bu şartlardan kurtulması için kadrosuyla yoğun mesai harcayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lozan Anlaşması'nın zafer değil hezimet ve Sevr'in yumuşatılmış hali olduğunu belirten konuşmasında dikkat çeken tespitlerde bulundu:

"Tarihte bize ne yaptılar? 1920'de bize Sevr'i gösterdiler, 1923'te Lozan'a bizi razı ettiler. Birileri de bize Lozan'ı zafer diye yutturmaya çalıştı. Her şey ortada. İşte şu anda Ege'yi görüyorsunuz değil mi? Şöyle bağırsan sesinin duyulacağı adaları biz Lozan'la verdik. Zafer bu mu? Oralar bizimdi. Oralarda halâ bizim camilerimiz var. Mabedlerimiz var. Ama şu anda Ege'de halâ Ege'de kıta sahanlığı ne olacak, havada ne olacak, denizde ne olacak bunları konuşuyoruz. Halâ bunun mücadelesini veriyoruz. Niye? İşte o anlaşmada masaya oturanlar sebebiyle. O masaya oturanlar o anlaşmanın hakkını vermediler. Veremediler. Veremedikleri için şimdi onun sıkıntısını biz yaşıyoruz."

BAŞKAN ERDOĞAN'IN LOZAN BASKISI YUNANİSTAN'I VE MÜESSES NİZAMI ENDİŞELENDİRİYOR

Başkan Erdoğan her fırsatta ve platformda Lozan Anlaşması'nın değiştirilmesi ve güncellenmesi gerektiğini vurguluyor. Bu durum ise özellikle Yunanistan ve arkasındaki Transatlantik düzeni tedirgin ediyor.

TÜRKİYE'NİN EN HAYATİ PROBLEMLERİNİN KAYNAĞI LOZAN ANLAŞMASI!

Dış Politika uzmanları Lozan Anlaşması'nı, Yunanistan tarafından Batı Trakya'daki Türk nüfusuna olan baskısı, Ege'deki kıta sahanlığı problemi, Kıbrıs ve Doğru Akdeniz'deki mevcut şartların sebebi olarak görüyor. 97 yıl önce Türkiye'nin mevcut yöneticileri tarafından atılan imzalar şuan yaşadığımız ve çetin mücadele gösterdiğimizi sorunların ana kaynağı olarak önümüzde duruyor.

TAKVİM.COM.TR / ÖZEL