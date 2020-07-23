24 Temmuz Cuma namazını kim kıldıracak? Sorusu yanıt buldu. Bu anlamda Cuma numazıyla açılışı yapılacak Ayasofya cami'nin imamı kim oldu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte Ayasofya'da ilk cuma namazını kimin kıldıracağı sorusunun yanıtı ve detaylar... Ayrıca 86 yıl önce alınan Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye çevrilen tarihi Ayasofya Camii, Danıştay 10. Dairesi kararı ve Başkan Erdoğan'ın imzası ile yeniden özüne döndürüldü. Ayasofya Camii'ne "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" tabelası asıldı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
24 TEMMUZ AYASOFYA'DA CUMA NAMAZINI KİM KILDIRACAK?
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya Camisi'ne Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ı baş imam olarak atandığını açıkladı.
AYASOFYA İMAMI KİM OLDU?
Ayasofya'nın ibadete açılmasına sayılı günler kaldı. Ayasofya'ya atanacak 2 imam ve 4 müezzinin kimler olacağı gündemde konuşulan konular arasında yer aldı. Alınan bilgilere göre imamlardan biri Ferruh Muştuer olacak. Ferruh Muştuer, fethin yıl dönümü olan 29 Mayıs gecesi Ayasofya'da Fetih Suresi'ni okumuştu.
PROF. DR. MEHMET BOYNUKALIN KİMDİR?
Marmara Üniversitesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, El-Ezher'deki lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi'nde İslam Hukuku alanında tamamladı. İngiltere'de bilimsel araştırmalar yaptı. Çalışma alanları; ilk dönem fıkıh usulünün oluşumu, fıkıh usulünde yenilenme tartışmaları, yazma eserlerin neşri. Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde öğretim üyeliği de yapan Boynukalın'ın çeşitli yayınları bulunmaktadır.
CAMİ TABELASI ASILDI
24 Temmuz 2020 Cuma günü kılınacak namazın ardından Ayasofya yüzyıllardır olduğu gibi yeniden cami olarak hizmet vermeye devam edecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet camideki son hazırlıkları yerinde inceledi.
Ayasofya'nın kapısına 86 yıl önce asılan müze tabelası ise indirilerek yerine "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" tabelası asıldı.
İŞTE O TABELA:
DEVLET BAHÇELİ DE AYASOFYA'DA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Ayasofya Camii'ne gelerek incelemelerde bulundu.
PROGRAMDA TOPLUMUN TÜM KESİMİNDEN DAVETLİLER YER ALACAK
Ayasofya Camisi'nin cuma namazıyla 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacağı yarınki programda, toplumun tüm kesiminden davetliler yer alacak.
Alınan bilgiye göre, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ayasofya Camisi'nin ibadete açılması kararının ardından, tarihi gün için gerekli bütün hazırlıkları ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde tamamladı.
Diyanet İşleri Başlanlığınca, caminin kapasitesi, camide devam eden restorasyon çalışmaları titizlikle takip edilerek, Kovid-19 salgını nedeniyle, kılınacak ilk cuma namazı için çeşitli tedbirler alındı. Bu çerçevede tüm camilerde olduğu gibi Ayasofya'da da sosyal mesafe kuralı göz önünde bulundurularak, kısıtlı sayıda cemaat alınmasına karar verildi.
Cuma namazını kılmak üzere caminin açılışında hazır bulunacak cemaatin, toplumun tüm kesimlerini kapsayacak geniş ve zengin bir yelpazeyi yansıtması için çalışıldı.
Namaza erkek-kadın, genç-yaşlı bütün vatandaşları temsilen her meslekten gruplar davet edildi.
Bürokratların yanı sıra gaziler ve şehit yakınları, sivil toplum kuruluşu gönüllüleri, engelli vatandaşlar, akademisyenler, öğretmenler, esnaf ve sanatkarlar, işçi ve memurlar, asker ve polisler, sağlık çalışanları, hukukçular, yazar, edebiyatçı ve sanatçılar, uluslarası gazete, televizyon ve internet haber sitelerinin genel yayın yönetmenleri, ilim dünyasından isimler, açılışta hazır bulunacak.