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    • 22.07.2020 15:30
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    Son dakika: Kritik MGK Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı: Masada hangi konular var?

    Son dakika haberine göre, (MGK), Cumhurbaşkanı başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.15'te başladı. Peki, masada hangi konular var? İşte kritik MGK toplantısında gündeme gelecek konular.

    (MGK), Cumhurbaşkanı başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.15'te başladı.

    MASADA HANGİ KONULAR VAR?
    Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) öncesi yapılacak toplantının ana gündemini, Libya ve 'deki gelişmeler oluşturacak. Darbeci general Hafter'i destekleyen Mısır yönetimi, Libya'ya asker gönderme kararı almıştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, Malta, Libya ve Katarlı muhataplarıyla diplomasi trafiğini artırdı. Yaşanan tüm gelişmeler toplantıda masaya yatırılacak ve 'nın bölgedeki faaliyetleri ve Libya'da atılacak yeni adımlar ele alınacak.

    İDLİB

    kararının alındığı 'de, zaman zaman Suriye rejimi ile muhalifler arasında çatışmalar yaşanıyor. Kurul toplantıda Suriye'deki son gelişmeleri de değerlendirecek.



    AZERBAYCAN

    Ermenistan- arasında yaşanan çatışmalarda Türkiye'nin Azerbaycan'a vereceği katkılar, Türkiye'nin 'deki faaliyetleri ve koronavirüs salgını ile mücadelede atılan ve atılacak adımlar da toplantıda ele alınacak.

    IRAK

    'ın kuzeyinde devam eden "Pençe-Kaplan" operasyonu, yurt içinde başlatılan "Yıldırım" operasyonları, FETÖ ile mücadeleye ilişkin son notlar da kurulun gündeminde olacak

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