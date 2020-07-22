

FARKLI PUANA SAHİP OLUP SIRALAMANIN AYNI OLMASI

Sınava giren aday, sınava hangi alandan girmiş olursa olsun seçtiği herhangi bir alandan sıralamasına bakabilmektedir. Bir alandan sınava giren hiç aday olmaması halinde veya bir alandan sınava giren tüm adayların puanlarından daha yüksek puan alan, fakat bu adaylardan farklı bir alandan sınava girmiş adayın/adayların ilgili alanda sıralamasını görüntülemesi halinde 1. sırada yer alması matematiksel bir sonuçtur. Benzer şekilde farklı puana sahip olan birden fazla adayın kendi alanı dışındaki bir alanda kendilerini aynı sırada görmeleri de yukarıda belirtilen sebepten ötürü mümkün olabilmektedir.

BİR ÖNCEKİ SIRALAMA YENİ SIRALAMAYI ETKİLER Mİ

Farklı tarihlerde yapılan branş bazında sıralama işlemleri arasında, gerçekte adayların eğitim bilgisi değişmese dahi, daha önceki sıralama işleminde YÖKSİS kaynaklı bir eğitim bilgisi bulunmaz iken, sonraki sıralama işleminde YÖKSİS kaynaklı bir eğitim bilgisinin bulunması, var olan eğitim bilgisinin YÖKSİS'te değişmesi/güncellenmesi gibi durumlarda adayların ÖSYM sistemindeki eğitim bilgileri güncellenmekte, dolayısıyla bu durum adayın lisans/önlisans alan/ortaöğretim alan-dal bilgisine etki ettiği için branş bazında sıralamalarını değiştirebilmektedir. Bu durum herhangi bir yerleştirme işlemi yapılmayan branşlarda dahi sıralamaların değişmesine sebep olabilmektedir.