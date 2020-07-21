Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.07.2020 Gazete
    ABONE OL

    Zorbalık yanına kar kalmadı! 'in reklam yüzü olduğu anlaşmayı rafa kaldırdı...

    , sevgilisi 'a dayak attı. Dostu da arka çıktı. Ama zorbalık yanına kar kalmadı. Reklam yüzü olduğu 1.5 milyonluk anlaşmayı rafa kaldırdı.

    , sevgilisi 'a dayak attı. Dostu da arka çıktı. Ama zorbalık yanına kar kalmadı. Reklam yüzü olduğu 1.5 milyonluk anlaşmayı rafa kaldırdı.



    OZAN GÜV'END'
    Ozan Güven, sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladı. 13.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Gelen tepkiler üzerine oynadığı banka reklamının afişleri de kaldırıldı

    Ünlü oyuncu Ozan Güven, bu kez dayak haberiyle gündemi sarstı! Geçtiğimiz ay, kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'a tam bir saat şiddet uyguladı. Hakkında 13.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yaşanan olay 'yi ayağa kaldırdı. Senaristler Güven ile çalışmama kararı aldı. 21 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak oyuncu dün bir şok daha yaşadı. Rol aldığı ING Bank'ın reklamları şirket tarafından alınan karar sonrasında yayından kaldırıldı.



    Güven, reklam anlaşmasından 1 milyon lira kazanmıştı.



    Güven, Bulutsuz'u bu hale getirdi.

    Haberler Güncel Zorbalık yanına kar kalmadı! Ozan Güven'in reklam yüzü olduğu banka anlaşmayı rafa kaldırdı...
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri