Ozan Güven, sevgilisi Deniz Bulutsuz'a dayak attı. Dostu Cem Yılmaz da arka çıktı. Ama zorbalık yanına kar kalmadı. Reklam yüzü olduğu banka 1.5 milyonluk anlaşmayı rafa kaldırdı.
OZAN GÜV'END'
Ozan Güven, sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladı. 13.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Gelen tepkiler üzerine oynadığı banka reklamının afişleri de kaldırıldı
Ünlü oyuncu Ozan Güven, bu kez dayak haberiyle gündemi sarstı! Geçtiğimiz ay, kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'a tam bir saat şiddet uyguladı. Hakkında 13.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yaşanan olay Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Senaristler Güven ile çalışmama kararı aldı. 21 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak oyuncu dün bir şok daha yaşadı. Rol aldığı ING Bank'ın reklamları şirket tarafından alınan karar sonrasında yayından kaldırıldı.
Güven, reklam anlaşmasından 1 milyon lira kazanmıştı.
Güven, Bulutsuz'u bu hale getirdi.
OZAN GÜV'END'
Ozan Güven, sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladı. 13.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Gelen tepkiler üzerine oynadığı banka reklamının afişleri de kaldırıldı
Ünlü oyuncu Ozan Güven, bu kez dayak haberiyle gündemi sarstı! Geçtiğimiz ay, kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'a tam bir saat şiddet uyguladı. Hakkında 13.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yaşanan olay Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Senaristler Güven ile çalışmama kararı aldı. 21 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak oyuncu dün bir şok daha yaşadı. Rol aldığı ING Bank'ın reklamları şirket tarafından alınan karar sonrasında yayından kaldırıldı.
Güven, reklam anlaşmasından 1 milyon lira kazanmıştı.
Güven, Bulutsuz'u bu hale getirdi.