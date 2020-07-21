Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, Türkiye'nin son 15 yılda uluslararası ekonomide daha aktif ve ticaret hacmini sürekli arttıran bir ülke olduğunu belirterek, "Türkiye, liberal dünya düzeninin daha çok içinde olan bir oyuncu olarak tanımlanması gerekiyor." dedi.

Washington merkezli düşünce kuruluşu Atlantic Council ve ABD'de faaliyet gösteren Türk Mirası Vakfı (Turkish Heritage Organization -THO) tarafından düzenlenen "Liberal Düzenin Krizi ve Küresel İş Birliğinin Geleceği" başlıklı online panele katılan Aybet, uluslararası düzen ve karşılaşılan zorluklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"TRANSATLANTİK MERKEZ KENDİ İLKELERİNE KARŞI GELİYOR"

Liberal dünya düzeninin içinde bulunan ülkeler için faydalı olduğunu vurgulayan Aybet, bu düzeni yöneten Avrupa ve Amerika'dan oluşan transatlantik merkezin son 20-30 yılda dışlayıcı ve dayatmacı politikaları ile aslında kendi yarattıkları ilkelere ve değerlere karşı geldiklerine işaret etti.

Aybet, "Liberal dünya düzenini sarsan en önemli sorunların başında büyük devletler arasındaki rekabetçilik, bilhassa Rusya ve Çin'in transatlantik merkez tarafından tehdit olarak görülmesi, pandemiler, iklim değişikliği ve küresel finansal krizler gibi devletler ötesi yeni sorunlar geliyor." diye konuştu.

"TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİNDE YENİ BİR SAYFA AÇILMASI GEREKLİ"

Türkiye'nin son 15 yılda uluslararası ekonomide daha aktif ve ticaret hacmini sürekli arttıran bir ülke olduğuna dikkati çeken Aybet, "Türkiye, liberal dünya düzeninin daha çok içinde olan bir oyuncu olarak tanımlanması gerekiyor. Ancak yanlış bir şekilde bu düzenden uzaklaştığı gibi yorumlara maruz kalması bir ironi." ifadesini kullandı.