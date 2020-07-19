DEMET AKALIN'DAN TEPKİ

Son zamanlardaki polemiklerden ötürü, atılan mesaj o kadar gerçekçi gözüktü ki, sosyal medya kullanıcıları ister istemez bu mesaja inandı. Öyle ki, şarkıcı Demet Akalın da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, karara isyan etti. Akalın, "Netflix karantinada ruhumuzu kurtardı! İstemeyen satın alıp seyretmez bu biraz fazla olmadı mı? Onca kadına şiddet yasası beklerken! Olmadı!!! #NetflixTurkiye biz şimdi nereden girip seyredeceğiz" diye yazdı.

SOSYAL MEDYADA TT OLDU

Söz konusu yalan paylaşım, Twitter'da da gündem oldu. TT listesine giren #NetflixTurkiye hastagında on binlerce mesajın paylaşılması dikkat çekti.