Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.07.2020 08:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.07.2020 08:45
    ABONE OL

    Son dakika: 'da 96 ev karantinaya alındı

    Son dakika haberine göre, 'da yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 96 evde karantina uygulaması başlatıldı. Öte yandan, kentteki 96 evdeki karantina ise sona erdirildi.

    Şanlıurfa'da 96 ev karantinaya alındı

    'da yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 96 evde karantina uygulaması başlatıldı.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

    Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

    Bu kapsamda Haliliye'de 26, Karaköprü'de 22, Eyyübiye'de 13, Birecik'te 15, Viranşehir'de 8, Ceylanpınar'da 8 ve Suruç ilçesinde 4 adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

    Öte yandan, kentteki 96 evdeki karantina ise sona erdirildi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Güncel Son dakika: Şanlıurfa'da 96 ev karantinaya alındı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri