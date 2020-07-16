Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ramiz Tahirov'u kabul etti.
Bakan Akar, yaptığı açıklamada, "(Ermenistan'ın saldırıları) Açtıkları kumpasın altında kalacak, bu kumpasta boğulacak ve yaptıkları işin hesabını mutlaka ödeyeceklerdir." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Bakan Akar, yaptığı açıklamada, "(Ermenistan'ın saldırıları) Açtıkları kumpasın altında kalacak, bu kumpasta boğulacak ve yaptıkları işin hesabını mutlaka ödeyeceklerdir." dedi.
Ayrıntılar geliyor...