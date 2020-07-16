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    • 16.07.2020 14:40
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    Son dakika: Bakan , Ramiz Tahirov kabul etti

    Son dakika haberine göre, Akar, ve 'u kabul etti.

    Haberler Güncel Son dakika: Bakan Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Ramiz Tahirov kabul etti
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