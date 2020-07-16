Gaziantep lise taban ve tavan puanlar belli oldu mu? LGS sonuçlarının ardından hayalindeki liseye girmek isteyen binlerce öğrenci tercih yapıyor. 8. Sınıf öğrencilerinin liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleriyle kendi puanları ve yüzdelik dilimlerini karşılaştırıp ona göre tercih yapacak. LGS tercih kılavuzu henüz MEB tarafından yayınlanmadı. Bizde sizler için Gaziantep'te bulunan nitelikli okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hazırladık. Peki 2020 Gaziantep lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? İşte Gaziantep şehrinde bulunan nitelikli okul taban puanları ve yüzdelik dilimleri...
GAZİANTEP 2020 LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ!
İl / İlçe / Okul Adı / Okul Türü / Dil / En Düşük Yüzdelik Dilim (%) /En Yüksek Yüzdelik Dilim (%)
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL Vehbi Dinçerler Fen Lisesi Fen Lisesi İngilizce 1,19 0,01
GAZİANTEP ŞAHİNBEY TOBB Fen Lisesi Fen Lisesi İngilizce 2,11 0,63
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi Fen Lisesi İngilizce 2,92 1,23
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 3,81 2,14
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL Gaziantep Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 5,5 2,65
GAZİANTEP NİZİP Nizip Fen Lisesi Fen Lisesi İngilizce 6,5 1,47
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 6,72 3,84
GAZİANTEP İSLAHİYE Borsa İstanbul İslahiye Fen Lisesi Fen Lisesi İngilizce 7,64 0,34
GAZİANTEP ŞAHİNBEY Mustafa Gürbüz Necat Bayel Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 8,09 2,6
GAZİANTEP ŞAHİNBEY İ.M.K.B. Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 10 7,11
GAZİANTEP ŞAHİNBEY Gülşen Batar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 11,74 5,65
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 11,96 6,83
GAZİANTEP ŞAHİNBEY Gaziantep Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 12,77 7,12
GAZİANTEP ŞAHİNBEY Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 14,45 2,01
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce 15,63 7,73
GAZİANTEP ŞAHİNBEY Binbaşı Dündar Taşer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 18,2 9,61
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL Şehit Mehmet Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 19,28 4,03
GAZİANTEP NİZİP Hasan Çapan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 19,97 10,65
GAZİANTEP NİZİP Nizip Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce 21,84 11,41
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL Şehit Ömer Harun Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 22,49 1,88
GAZİANTEP ŞAHİNBEY Şehit Cuma Akıl Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 24,93 10,23
GAZİANTEP NİZİP Abdulhamithan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 27,17 1,41
GAZİANTEP ŞAHİNBEY Şahinbey Belediyesi Mehmet Emin Er Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 29,11 14,07
GAZİANTEP ŞAHİNBEY Şahinbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 30,89 17,74
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 32,04 20,04
GAZİANTEP NİZİP Necibe Kemal Akdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 41,24 17,32
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 43,28 22,37
GAZİANTEP ŞAHİNBEY Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 45,65 27,6
GAZİANTEP ŞAHİNBEY Şahinbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 46,59 25,41
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL Mehmet Nurettin Horoz Lojistik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 47,09 21,01
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 51,69 19,8
GAZİANTEP NİZİP Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 53,67 32,39
GAZİANTEP ŞAHİNBEY Hacı Muzaffer Bakbak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 53,79 26,31
GAZİANTEP ŞAHİNBEY Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 55,12 19,17
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL Servi Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 59,91 23,88
GAZİANTEP NİZİP Nizip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 60,01 30,89
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 61,92 19,55
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 64,16 24,8
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 69,83 30,43
GAZİANTEP ŞAHİNBEY Yavuz Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 73,23 44,17
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 76,2 31,2
GAZİANTEP ŞAHİNBEY Yavuz Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 80 24,32
YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir.
Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.
Örnek vermek gerekirse yüzdelik dilimi %10 olan öğrenci sınava giren bir milyon üç yüz bin öğrenci arasından yüz otuz bininci, 130 000, olmuş demektir. Sınavın taban ve tavan puanları o seneki sıvvan koşullarına göre sürekli değişiklik gösterse de okula giriş için asıl gerekli olan değerin sınav sıralaması olduğu dolayısıyla yüzdelik dilim kullanılarak plan kurulması ve tercih yapılması daha doğru olacaktır.
Yüzdelik dilim, sınava giren adayın sınav sonucunda aldığı puan ile sınava giren tüm öğrencilerin bir orana oturtulduğu, bir başarı sıralama yöntemidir. Yüzdelik dilim sınav sonuç belgesinde il ve ülke genelinde olmak üzere iki ayrı şekilde hesaplanarak açıklanır.
İl geneli hesaba katılarak açıklanan yüzdelik dilim, o öğrenciyle birlikte aynı ilde sınava giren öğrencilerin hesaplamaya dâhil edilmesiyle oluşurken; ülke genelinde hesaplanan yüzdelik dilim ise tüm ülkedeki öğrenci sayısı hesabı dahil edilerek açıklanır.
E-OKUL LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Liselere geçiş sistemi tercihinde birinci adım yerleştirme. e okul sistemi üzerinden MEB'in internet sitesine girdiğinizde sistem size önce yerel yerleştirme butonunu açacak ve yerel yerleştirme için tercihlerinizi tamamlamadan sınavla öğrenci alan okullar için tercih işlemlerini başlatmayacak.
Yerel yerleştirme yaparken dikkat etmeniz gerekenler; Yerel yerleştirmede en çok 5 okul tercih edebilirsiniz. Aynı okul türünden en fazla üç okula yer verebilirsiniz. Örneğin; en çok 3 Anadolu Lisesi ya da Meslek Lisesi veya Anadolu İmam Hatip Lisesi yazabilirsiniz. Diğer iki okul ayrı türde olabileceği gibi farklı okul türlerinden de olabilir.
Yerel yerleştirme tercih butonu açıldığında; "Yeşil" renkteki okullar kendi kayıt bölgenizi, *Mavi renkteki okullar sizin kayıt bölgenize komşu bölgedeki okulları, *Kırmızı renkteki okullar diğer kayıt alanındaki okulları ifade edecektir. Yerleşme ihtimalinizin en yüksek olduğu okul "yeşil" renkle belirtilmiş okul olacaktır. Yerel yerleştirme işlemi tamamlandıktan sonra merkezi yerleştirme tercih işlemlerine başlayabilirsiniz.