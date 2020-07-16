Kocaeli lise taban ve tavan puanlar belli oldu mu? LGS sonuçlarının ardından hayalindeki liseye girmek isteyen binlerce öğrenci tercih yapıyor. 8. Sınıf öğrencilerinin liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleriyle kendi puanları ve yüzdelik dilimlerini karşılaştırıp ona göre tercih yapacak. LGS tercih kılavuzu henüz MEB tarafından yayınlanmadı. Bizde sizler için Kocaeli'de bulunan nitelikli okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hazırladık. Peki 2020 Kocaeli lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? İşte Kocaeli şehrinde bulunan nitelikli okul taban puanları ve yüzdelik dilimleri...
KOCAELİ 2020 LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ!
İl / İlçe / Okul Adı / Okul Türü / Dil / En Düşük Yüzdelik Dilim / En Yüksek Yüzdelik Dilim
KOCAELİ İZMİT Kocaeli Fen Lisesi Fen Lisesi İngilizce 0,92 0,01
KOCAELİ İZMİT Muammer Dereli Fen Lisesi Fen Lisesi İngilizce 1,64 0,36
KOCAELİ GEBZE Yücel Boru Fen Lisesi Fen Lisesi İngilizce 2,73 0,45
KOCAELİ İZMİT Şehit Özcan Kan Fen Lisesi Fen Lisesi İngilizce 2,84 0,54
KOCAELİ GÖLCÜK Gölcük Fen Lisesi Fen Lisesi İngilizce 3,77 0,01
KOCAELİ KÖRFEZ Körfez Fen Lisesi Fen Lisesi İngilizce 4,39 1,72
KOCAELİ DARICA Darıca Fen Lisesi Fen Lisesi İngilizce 4,87 2,56
KOCAELİ ÇAYIROVA 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi Fen Lisesi İngilizce 5,19 2,27
KOCAELİ İZMİT Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 5,37 0,66
KOCAELİ DERİNCE Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 5,75 4,45
KOCAELİ İZMİT Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Arapça 7,89 0,61
KOCAELİ KARTEPE Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce 9,98 5,01
KOCAELİ GEBZE Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce 10,99 5,12
KOCAELİ İZMİT Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 11,66 2,44
KOCAELİ DARICA Şehit Hasan Kaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 13,77 3,39
KOCAELİ GEBZE Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 17,27 5,63
KOCAELİ BAŞİSKELE Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 18,59 6,89
KOCAELİ İZMİT Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 19,37 8,28
KOCAELİ GEBZE Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 19,61 8,56
KOCAELİ BAŞİSKELE Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 22,44 12,12
KOCAELİ GEBZE Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 23,46 5,64
KOCAELİ İZMİT Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 26,86 6,52
KOCAELİ DARICA Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 28,12 14,24
KOCAELİ İZMİT İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 29,97 12,09
KOCAELİ GEBZE Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 31,31 6,39
KOCAELİ KARAMÜRSEL Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 32,51 4,44
KOCAELİ DARICA Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 33,36 17,06
KOCAELİ İZMİT İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 34,14 15,18
KOCAELİ DİLOVASI GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 35,23 7,2
KOCAELİ GEBZE Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 40,63 16,34
KOCAELİ İZMİT Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 41,25 19,08
KOCAELİ GEBZE Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 42,93 20,83
KOCAELİ İZMİT İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 42,94 20,7
KOCAELİ GEBZE Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 43,29 6,85
KOCAELİ GEBZE Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 46,5 31,51
KOCAELİ GEBZE Gebze STFA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 48,21 30,99
KOCAELİ İZMİT İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 48,56 34,08
KOCAELİ GEBZE PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 50,13 26,18
KOCAELİ DARICA Darıca Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 51,09 30,13
KOCAELİ İZMİT Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 62,15 23,44
KOCAELİ DİLOVASI Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 68,03 35,28
KOCAELİ İZMİT Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 68,12 22,13
KOCAELİ İZMİT Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 68,13 30,05
KOCAELİ BAŞİSKELE Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 93,87 38,23
KOCAELİ KARTEPE Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 96,42 25,87
KOCAELİ GÖLCÜK Gölcük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 98,56 31,35
KOCAELİ GÖLCÜK Anadolu Kalkınma Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 99,68 29,92
YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir.
Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.
Örnek vermek gerekirse yüzdelik dilimi %10 olan öğrenci sınava giren bir milyon üç yüz bin öğrenci arasından yüz otuz bininci, 130 000, olmuş demektir. Sınavın taban ve tavan puanları o seneki sıvvan koşullarına göre sürekli değişiklik gösterse de okula giriş için asıl gerekli olan değerin sınav sıralaması olduğu dolayısıyla yüzdelik dilim kullanılarak plan kurulması ve tercih yapılması daha doğru olacaktır.
Yüzdelik dilim, sınava giren adayın sınav sonucunda aldığı puan ile sınava giren tüm öğrencilerin bir orana oturtulduğu, bir başarı sıralama yöntemidir. Yüzdelik dilim sınav sonuç belgesinde il ve ülke genelinde olmak üzere iki ayrı şekilde hesaplanarak açıklanır.
İl geneli hesaba katılarak açıklanan yüzdelik dilim, o öğrenciyle birlikte aynı ilde sınava giren öğrencilerin hesaplamaya dâhil edilmesiyle oluşurken; ülke genelinde hesaplanan yüzdelik dilim ise tüm ülkedeki öğrenci sayısı hesabı dahil edilerek açıklanır.