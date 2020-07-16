Dünyada kartlar yeniden karılıyor. Türkiye ; bu sürecin tam merkezinde yer alıyor.Kalbi memleket sevdasıyla dolu herkesi büyük Türkiye davamıza destek olmaya davet ediyorum.Gelin, şehitlerimizin emanetine beraber sahip çıkalım. Ülkeyi 2023 hedeflerine birlikte ulaştıralım.2053 ve 2071 vizyonumuzu beraber inşa edelim. Türkiye'yi aydınlık yarınlara birlikte taşıyalım.Vatandaşlar, Türkiye genelinde şehitlikleri ziyaret etti. Sivas 'ta şehit yakını kızın gözyaşları milletin hislerine tercüman oldu.Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde 'deki kabri ziyaretçi akınına uğradı.

GECEYE YENİLMEYENLERE SELAM OLSUN

Emine Erdoğan: Bu millete pranga vurulamaz.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Geceye yenilmeyenlere selam olsun! Saygı, rahmet ve minnetle...



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Büyük Türk milleti, kutlu varlığına şehadeti göze alarak leke düşürmemiştir.



TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Milletimiz o gece mesaj ve ödev verdi. Kahramanlık tablosu çizdi...







4 BÜYÜKLERDEN ANMA



Fenerbahçe: FETÖ terör örgütünü bir kez daha lanetliyoruz.



Galatasaray: Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.



Beşiktaş: Şehitlerimizi mınnetle anıyoruz.



Trabzonspor: Kahramanlarımıza selam olsun.







EZAN SUSMAZ BAYRAK İNMEZ

Başkan Erdoğan, 15 Temmuz Destanı'nın 4. yıl dönümünde millete seslendi. "Bu milletin daha çok söyleyecek sözü var" dedi. Çarpıcı mesajlar verdi:

Ezanımızı susturmak, geleceğimizi karartmak isteyen hainleri şanlı bir direnişle hüsrana uğrattık. Milletimizin yazdığı destan sıradan bir hikaye değildir. Dünyada şehadete cesaretle yürüyen hainlerin karşısına dikilen bir başka millet yoktur. Kim ne kadar uğraşırsa uğraşsın, ezanımızı susturamayacak bayrağımızı indiremeyecekler





Hep dediğim gibi, beni böyle bir milletin ferdi olarak yarattığı için Allah'ıma hamd-ü senalar ediyorum. 15 Temmuz, ülkemizi işgal girişimiydi.



Tekbirler, salalar eşliğinde kıyama kalkan milletimiz vatanın özgürlüğüne sahip çıkarak hainleri tepelerken, kendisi üzerinde hesap yapanların hevesini kursaklarında bırakmıştır.







Bir asır önce vatan topraklarının dörtte üçünü kaybederek Cumhuriyet'i kuran milletimiz, 15 Temmuz'da bir daha aynı felakete müsaade etmeyeceğini ilan etmiştir.



Daha bitmedi; bu milletin söyleyecek çok sözü, hayata geçireceği çok projesi var. Bu devletin daha harekete geçirecek çok potansiyeli var. 15



Temmuz'da da ayağımıza takılmak istenen prangaları kırıp attık. Malazgirt'te, Kosova'da, Niğbolu'da İstanbul'un fethinde, Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde ne olmuşsa 15 Temmuz'da o olmuştur.







251 ŞEHİT 83 MİLYON ŞAHİT

Türkiye, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'cü hainlerin darbe girişimiyle sarsıldı. Başkan Erdoğan'ın çağrısı üzerine sokaklara akan milyonlar, tanklara göğüs gerdi, kurşunlara aldırmadı. O gece 181'i sivil, 251 vatandaşımız şehit oldu. 251 şehit için önceki gün ve dün, 251 hatim okundu. Hatimlerin duası ise Şehitler Makamı'nda İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı tarafından yapıldı.







'VUR' EMRİ VERDİM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, o geceyi AHaber'e anlattı: Muhafız alayına 'Çankaya Köşkü tarafına kuş uçmayacak. Bir şey gelirse anında indireceksiniz' talimatı verdim. Eğer TÜRKSAT'ı kaybetme durumu olsaydı sistemi uçuracaktık.







15 TEMMUZ DESTANI

Kuleli Askeri Lisesi ve İstanbul Boğazı'nda Türkiye'de ilk kez 200 İHA ile "15 Temmuz temalı ışık gösterisi" gerçekleştirildi.



İletişim Başkanlığı tarafından yapılan gösteri büyük beğeni topladı.







Kuleli'nin duvarlarına yansıtılan görüntülerde, FETÖ'nün ihaneti, milletin ortaya koyduğu direniş ve şehitlerin kahramanlığı ışık gösterisiyle canlandırıldı.