SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK LİSELERİN KONTENJANI

Her ilde sınavla öğrenci alacak bir lise var. Buna göre LGS puanıyla öğrenci alacak liselerin kontenjanları şöyle:

Anadolu liseleri: 71 bin 494

Fen liseleri: 46 bin 710.

Sosyal bilimler liseleri: 12 bin 846.

Anadolu imam hatip liseleri: 42 bin 8.

Mesleki ve teknik Anadolu liseleri: 40 bin 70

YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde % 8 giren bir öğrenci sayısı 1.300.000 öğrenci arasında 104.000 olmuştur. Kısacası Taban puanlar her yıl değişebilir ancak yüzdelik dilime göre tercih yapmak daha sağlıklıdır. Yalnız yüzdelik dilimlerde değişebilir. Okul kontenjanları, yeni açılan okullar, bazı okul türlerini değişmesi, okul kapanması gibi durumlar yüzdelik dilimlerde değişmeye neden olacaktır.