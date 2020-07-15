Teröristlere Cudi darbesi

Güvenlik güçlerinin kararlı operasyonları ile terör örgütü PKK köşeye sıkıştı. Dün, Şırnak Cudi Dağı'nda güvenlik güçlerince PKK'ya yönelik 'Yıldırım-1 Cudi' operasyonu başlatıldı.
PKK'YA TÜRK PENÇESİ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Irak'a yapılan Pençe Kaplan Operasyonu'nu değerlendirdi. "Bugün harekatın 28. günü. Şu ana kadar 62 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.
PKK'YA TÜRK PENÇESİ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Irak'a yapılan Pençe Kaplan Operasyonu'nu değerlendirdi. "Bugün harekatın 28. günü. Şu ana kadar 62 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.