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    • 15.07.2020 Gazete
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    Teröristlere Cudi darbesi

    Güvenlik güçlerinin kararlı operasyonları ile terör örgütü köşeye sıkıştı. Dün, 'nda güvenlik güçlerince PKK'ya yönelik 'Yıldırım-1 Cudi' operasyonu başlatıldı.

    Teröristlere Cudi darbesi
    Güvenlik güçlerinin kararlı operasyonları ile terör örgütü köşeye sıkıştı. Dün, Cudi Dağı'nda güvenlik güçlerince PKK'ya yönelik 'Yıldırım-1 Cudi' operasyonu başlatıldı.

    PKK'YA TÜRK PENÇESİ
    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'a yapılan Pençe Kaplan Operasyonu'nu değerlendirdi. "Bugün harekatın 28. günü. Şu ana kadar 62 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.
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