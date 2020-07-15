Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından koronavirüsle mücadeleye dikkat çekmek için yayımladığı mesajında, "'Çıkmam lazım, işim var.' İşleri hangi saatlere planlarsak, kendimizi kalabalığa denk getirmeyiz? Hesap kitap yapın, riski zayıflatın" ifadesini kullandı.







14 TEMMUZ TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, dünkü Coronavirüs verilerini açıkladı. 992 kişiye tanı konuldu. 20 kişi hayatını kaybetti. 1.049 kişi ise iyileşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "33 gün sonra ilk kez 1.000'in altındayız. Bugünü tekrar aramayalım" dedi.