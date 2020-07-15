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    Son dakika: Sağlık Bakanı a'dan 'riski zayıflatın' mesajı

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı , Twitter'dan "Riski zayıflatın" mesajını paylaşarak, vatandaşlardan kalabalığa girmemelerini istedi.

    Bakan Koca'dan 'riski zayıflatın' mesajı

    Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından virüsle mücadeleye dikkat çekmek için yayımladığı mesajında, "'Çıkmam lazım, işim var.' İşleri hangi saatlere planlarsak, kendimizi kalabalığa denk getirmeyiz? Hesap kitap yapın, riski zayıflatın" ifadesini kullandı.



    14 TEMMUZ TABLOSU
    , dünkü Coronavirüs verilerini açıkladı. 992 kişiye tanı konuldu. 20 kişi hayatını kaybetti. 1.049 kişi ise iyileşti. Sağlık Bakanı , "33 gün sonra ilk kez 1.000'in altındayız. Bugünü tekrar aramayalım" dedi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Kocaa'dan 'riski zayıflatın' mesajı
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