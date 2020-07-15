SINAVSIZ YERLEŞTİRMELER NASIL YAPILACAK?

Sınavsız yerel yerleştirmede, 2018'de ortaokullarda bulunma kriteri bu yıl kalktı. Sınavsız yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre bakılacak. Üç kriterin de eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğünden yola çıkılacak.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında ortaöğretim kurumlarına sınavlı ve sınavsız yerleştirmelerle, ilgili şunları söylemişti: "

" Merkezi sınav puanının hesaplanmasında bu bağlamda bir değişiklik yok. Yani, merkezi sınav puanının hesaplanmasına okul başarı puanı dahil edilmeyecek.

Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde önce okul başarı puanı üstünlüğüne, eşitliğin yine sürmesi durumunda ise sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılacak. Eşitliğin yine devam etmesi durumunda sırasıyla okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliğine bakılacak. Eşitlik yine devam ediyorsa öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak"

Özer, "Okul başarı puanının değerlendirilmesinde 2018 yılında örneğin 80-100 başarı dilimi gibi puan dilimleri dikkate alınıyordu. 2019 yılında bu puan dilimleri kullanılmayacak. Hesaplanan okul başarı puanları virgülden sonra dört hane olarak dikkate alınacak.

Ortaöğretim kurumlarına sınavla ve sınavsız yerel yerleştirmede genel olarak öğrencilere sürpriz olacak büyük değişikliklere gitmedik. Daha çok 2018 yılında sorun oluşturan alanlara odaklanarak iyileştirmeler yaptık" dedi.