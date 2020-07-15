

LGS ADRESE DAYALI KAYIT SİSTEMİ NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) getirdiği yeni sistem ile birlikte liseye geçiş sistemi değiştirildi. Yeni sistem ile adrese göre liselere kayıt yapılabilecek. Öğrencilerin %90'nın adresine en yakın okula kayıt olabilecek olmasını amaçlayan sistemde, sınav yine kayıt aşamasında önemli olacak. Merkezî Sınav Puanı'na yani LGS puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda. Yerel yerleştirme ekranından tercih yapmayana sınavla öğrenci alan okul ekranı da, pansiyonlu okul ekranı da açılmayacak.

ADRESE DAYALI KAYIT SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIR?

LGS'ye giren öğrenciler sınavla, yerel ve pansiyonlu olmak üzere 3 grupta tercih yapacak. Her gruptan 5'er tane olmak üzere toplam 15 okul tercih edebilecek. LGS'ye girmeyenler ise yerel yerleştirmeyle öğrenci alan ve pansiyonlu okullar olmak üzere 2 grupta tercih yapacak. Bu durumda da 10 okul tercih edebilecek. Bu öğrencilere sınavla öğrenci alan okulların ekranı açılmayacak.

3 ekrandan önce yerel yerleştirme ekranı açılacak. Burada ilk 3 okul Kayıt Alanı'ndan seçilecek, toplam 5 okul yazılacak. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek. Bu işlemi tamamlayana ancak sınavla öğrenci alan okul ekranı açılacak. Buradan da en fazla 5 okul, ardından açılacak pansiyonlu okul ekranından da 5 okul seçilecek. Böylece öğrenci 15 okul seçmiş olacak.