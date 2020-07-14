15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ NEDİR?

Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Türkiye'de her yıl 15 Temmuz'da kutlanan bir resmi tatildir. 2016 Türkiye askeri darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden 240'ı aşkın sivil, polis ve askeri anmak için genel tatil günü ilan edildi. 29 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" adı altında resmi tatil ilan edildi.

ÖMER HALİSDEMİR KİMDİR?

Ömer Halisdemir, 1974 yılında Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu Kasabasında dünyaya geldi. Halisdemir, çocukluğunu Niğde'nin Çukurkuyu Kasabasında geçirmiştir. Şehit Halisdemir, okul sonralarında bir dönem Çukurkuyu'da çobanlık yaptı.Yedi çocuklu bir aileden gelen Ömer Halisdemir, Hatice Halisdemir ile olan evliliğinden Elifnur ve Doğan Ertuğrul adlarında iki çocuğu dünyaya geldi.



Şehit Ömer Halisdemir 1999 yılında Piyade Astsubay olarak Türk Silahı Kuvvetlerine katılmış ve Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yurt içinde ve yurt dışında görev yapmıştır.

ÖMER HALİSDEMİR NASIL ŞEHİT OLDU?

Milli iradeye kast eden üniformalı teröristler için kritik öneme sahip noktaların başında, Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı da geliyordu. Bu birliği komuta eden Korgeneral Zekai Aksakallı'nın, emrindeki askerlerle birlikte ihanete direneceğini bilen hainler, iki aşamalı bir plan hazırlamışlardı.

Planın birinci aşaması, Gazi Orduevi'ndeki bir düğüne katılacak olan Aksakallı Paşa'nın derdest edilmesini, ikinci aşaması ise Diyarbakır'dan Ankara'ya gelecek olan hain General Semih Terzi'nin, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda komutayı ele geçirmesini öngörüyordu.

FETÖ'cü General Terzi'yi taşıyan uçak Ankara'ya hareket etmeye hazırlanırken, Aksakallı Paşa'yı derdest edecek hainler timi de, saat 21.20'de eşiyle birlikte orduevinden ayrılan Aksakalı'nın makam aracının önünü kestiler. Ancak Aksakallı Paşa, darbecilere direnerek ellerinden kurtulmayı başardı.