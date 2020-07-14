Hafıza 15 Temmuz Müzesi nerede ve nasıl gidilir? Yapımı tamamlanan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaret etti. Müzeye nasıl gidileceği ve nerede olduğu ise merak ediliyor. Peki Hafıza 15 Temmuz Müzesi nerede? Hafıza 15 Temmuz Müzesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası kısmında bulunuyor. Buraya ulaşmak isteyen vatandaşların metrobüsle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağında inmesi gerekiyor. Aynı zamanda birçok otobüste bu duraktan geçiyor. Otobüs güzergahını kullanmak isteyenlerin İETT'nin sitesini incelemesi gerekiyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
15 TEMMUZ MÜZESİNE NASIL GİDİLİR?
Hafıza 15 Temmuz Müzesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası kısmında bulunuyor. Buraya ulaşmak isteyen vatandaşların metrobüsle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağında inmesi gerekiyor. Aynı zamanda birçok otobüste bu duraktan geçiyor. Otobüs güzergahını kullanmak isteyenlerin İETT'nin sitesini incelemesi gerekiyor.
HAFIZA 15 TEMMUZ MÜZESİ NEREDE?
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası tarafında yapılan "Hafıza 15 Temmuz müzesi" tamamlandı. 15 Temmuz'un yıldönümünde açılması beklenen müzede dünya darbeler tarihi, sömürgecilik gibi bölümler yer alıyor.
Yapımına yaklaşık 1,5 yıl önce başlanan "Hafıza 15 Temmuz" müzesinin yapımı tamamlandı. Müzenin 15 Temmuz'un bu yılki yıldönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile açılıyor. Müze alanın bin 500 metre olduğu belirtilirken, yaklaşık 200 metrekarelikte bir mescit bulunuyor. Müzenin çevresinde ise 11 bin metrekarelik yeşil alan oluşturuldu.
İŞTE MÜZENİN DETAYLARI
15 Temmuz Şehitler Makamı'nın hemen yanında yer alan müze, yaklaşık bin 500 metrekarelik alana inşa edildi. Darbe gecesi gösterilen destansı direnişin tüm yönleriyle anlatılacağı müzede 251 şehidin ve gazilerin hatıraları yaşatılacak. Müzede ilk olarak girişte bir taşın üzerine işlenmiş "Bu şehitlik makamı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradeleriyle, 15 Temmuz 2016 tarihinde şehit edilen kahraman kardeşlerimizin aziz hatıralarına hürmeten inşa edilmiştir" yazısı dikkat çekiyor.
Hemen giriş kapısının solunda müzenin ismi olan 'Hafıza 15 Temmuz' yazısı bulunuyor. Kapıdan ilk girişte bulunan alanda ise sağ duvarda 251 şehidin isimleri yer alıyor. Müzenin tavanından şehitleri temsilen beyaz güvercinler sarkıtılmış. Ortada ise 15 Temmuz'a dair film ve belgesel gösterimlerinin yapılacağı platform bulunuyor. Hemen karşı duvarda ise 'Unutma' yazısı var. Müzede, 15 Temmuz gecesi hafızalara kazınan çok sayıda malzeme de yer alıyor.
15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ NEDİR?
Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Türkiye'de her yıl 15 Temmuz'da kutlanan bir resmi tatildir. 2016 Türkiye askeri darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden 240'ı aşkın sivil, polis ve askeri anmak için genel tatil günü ilan edildi. 29 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" adı altında resmi tatil ilan edildi.
ÖMER HALİSDEMİR KİMDİR?
Ömer Halisdemir, 1974 yılında Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu Kasabasında dünyaya geldi. Halisdemir, çocukluğunu Niğde'nin Çukurkuyu Kasabasında geçirmiştir. Şehit Halisdemir, okul sonralarında bir dönem Çukurkuyu'da çobanlık yaptı.Yedi çocuklu bir aileden gelen Ömer Halisdemir, Hatice Halisdemir ile olan evliliğinden Elifnur ve Doğan Ertuğrul adlarında iki çocuğu dünyaya geldi.
Şehit Ömer Halisdemir 1999 yılında Piyade Astsubay olarak Türk Silahı Kuvvetlerine katılmış ve Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yurt içinde ve yurt dışında görev yapmıştır.
ÖMER HALİSDEMİR NASIL ŞEHİT OLDU?
Milli iradeye kast eden üniformalı teröristler için kritik öneme sahip noktaların başında, Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı da geliyordu. Bu birliği komuta eden Korgeneral Zekai Aksakallı'nın, emrindeki askerlerle birlikte ihanete direneceğini bilen hainler, iki aşamalı bir plan hazırlamışlardı.
Planın birinci aşaması, Gazi Orduevi'ndeki bir düğüne katılacak olan Aksakallı Paşa'nın derdest edilmesini, ikinci aşaması ise Diyarbakır'dan Ankara'ya gelecek olan hain General Semih Terzi'nin, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda komutayı ele geçirmesini öngörüyordu.
FETÖ'cü General Terzi'yi taşıyan uçak Ankara'ya hareket etmeye hazırlanırken, Aksakallı Paşa'yı derdest edecek hainler timi de, saat 21.20'de eşiyle birlikte orduevinden ayrılan Aksakalı'nın makam aracının önünü kestiler. Ancak Aksakallı Paşa, darbecilere direnerek ellerinden kurtulmayı başardı.