15 TEMMUZ DESTANI

Vatanın anası, her Türk kadını

Duyurdu dünyaya asil adını

İlk kurşunu atan yiğit Astsubay

Mevzu vatan ise işimiz kolay

Kıyama kalkınca, dağlar kıskandı

Bu aziz milletin derdi vatandı

Ve millet yürüdü, ezildi tanklar

Kaçacak yer arar hain alçaklar

Bir gecede destan yazan milletim

Düşünmez sonunu, der : Allah kerim

Vatan ve bayraktır tek hazinemiz

Ayrı gayrı yoktur, ortak derdimiz

Alçaklar kaleyi içten kuşatmış

Hainler vatanı dolarla satmış

Tarihte görmedik böyle ihanet

Köpekler kudurmuş tam bir melanet

Adsız kahramanlar yine sahnede

Korkak hainlerse para derdinde

Bir kere ölürüz vatan namustur

Mehter marşlarıyla meydanı coştur.

Enver Çapar

15 TEMMUZ GECESİ

Henüz bir çocuğum ben, beşinde sekizinde

Unutkanım epeyce, her şeyim bugünümde

Garip bir gece yaşıyorum, bir telaş var herkeste

Annem babam, komşular, bir garip endişede

Caddelere yönelmiş, tanklar, toplar silahlar

Meydanlarda insanlar, ellerinde bayraklar

Her yanda yankılanan, selalar ve dualar

Babama soruyorum ne demek bütün bunlar

Anlatıyor usulca, gözüme baka baka

Kötü niyetli insanlar, girmiş asker kılığına

Herkesi inandırmışlar, iyi olduklarına

Aldatmışlar herkesi, vatanı yıkmak uğruna

Kötü insanlar sarmış, ülkenin her yerini

İyi insan rolü yapıp, kandırmışlar askeri

Komutanlar güvenip, silah vermiş onlara

Alçakça doğrultmuşlar, silahları tüm halka

15 Temmuz Gecesi, halk düşürmüş maskeyi

Fark etmiş yıllar süren, nefreti hainliği

Yardım etmiş onlara, tüm düşman ülkeleri

Öldürmek istemişler, Cumhuru ve Reisi

Öldürmek istemişler, Cumhurbaşkanımızı

Onun için gönderdik, bütün dualarımızı

Seslendi bize sonra, alın bayraklarınızı

Meydanlara çıkarak, koruyun vatanınızı

Meydandaydı o anda, asker kılığındaki kötüler

Sandılar ki korkacak, cesur, güçlü iyiler

Şehit olma pahasına, üzerlerine yürüdüler

Kötüler çok korktular, sonunda pes ettiler.

Allah korudu bizi, vatanı ve milleti

Kahraman oldu herkes, kurtardı ülkesini

Çanakkale ruhuyla, bütün kalpler birleşti

Şükürler olsun Allah'ım, Yaşasın Demokrasi

Bilal ZEMİN

15 TEMMUZ GECESİ

Bir ses geliyor ya Rab!

Acep hangi darbeci zincir vuracak bedenimize…

Demir paletlerle geliyorlar …

Demir kanatlarla geliyorlar…

Üstümüze üstümüze geliyorlar…

Ateş kusuyorlar, nefret kusuyorlar.

Bilmez mi ki Allah'ın da bir hesabı var.

Bak bak ta ötelerden neler geliyor…

Çift kanatlı ebabil kuşları, yıkmaya geliyor bu hayâsız akını…

Ezanlar ve sela sesleri

Heyyalel Selah, Heyyalel Felah.

Şehrin bir ucundan yiğitler koşuyor

Akın akın melekler yere iniyor.

Şehit olmak için koşana

Tozu duman katıp düşmanının üzerine yürüyene andolsun ki yarınlar bizimdir…

Yaşasın 15 Temmuz şehidim…

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNE

Yoğun bir sessizlikle başladı paletlerin boğaza oturuşu,

Kanatların sağır eden ıslığı,

Bunlar yıllarca vatanın asker deyip yoğurduğu

Bunlar bizlerin insan belleyip doyurduğu

Bunlar anaların hayr eyleyip evlat belleyip doğurduğu

Bunlar bir dinsizin köpekleri (affet bahçemde ki sadık köpeğim)

Bunlar ki hain nedir denildiğinde parmakların gösterdiği

Milyonlarca yüreğin ikiyüz elli kahramanı baş geldi hain binlere.

Yanaklar toprakla buluştu yürekler Hakla

Zaman önce Peygamberim Uhud da,

Ayın on beşi yılın en ilerisi, ümmeti islam vatanında.

Ne taşlar diyeyim ne oklar! bunlar kalbe uğrayıp sırttan geçiyor.

Tövbe ya Rab bu insanlar neler ediyor ?

Bir elden bayrak düşmüyor ama o beden yerde toprak soluyor.

Müdafaa için mübarek kalkınmaya ikiyüz elli yürek feda etti bendini

Kimler hırpaladı kimler vatanın diğer yanlarında kendini

Onbeşliler oldu aziz millet

Onbeşlileri unutmadık onbeşler de unutulmayacak.

Ağzında tütün hainin kucağına koşan yürek

Ölümü oyun bellemiş ondadır asli yürek.

Aziz milletin azmini bendini tevkif edemediler

Bunlarda yoktur iman bunlar hain zihniyet

Öte tarafta da sizlere olsun yaktığınız cana bedel milyon eziyet.

İKİYÜZELLİ kahraman unutulmayacak ebediyyen.

İki yüzlere karşın ikiyüz elli şehit uğurlandı ebediyete

Bir daha ne İstiklâl i Marş ne de temmuz şiirleri yazacak durumda bırakma Allah ım

Öylesine karanlık geceler yaşatma Allah ım

Böylece durgun bırakma Allah ım

Bizlere şefkat eyle acı rüyalara mahrum bırakma Allah ım

Sana sonsuz şükür Allah ım

Bir gece rüya görüyor 250 kahraman

Ortalığı kan bürümüş ki, bir nehir o cennete akan

Bir gece rüya gördü toprağın altında yüzlerce şehit yüzlerce yatan.

Yüzlerce ses ?

Anam diyor dayanamaz, eşim çocuklarım bebeğim babam.

Ana yüreğin ferah baba yolun refah eşim bahtın, çocuklarım ufkunuz aydın olsun, önce vatan.

Tonlarca demir yığını bir avuç can karşısında beliriyor

Türk gururu kaçmaya elvermiyor

Güç alıyor şehid Hak'tan işte iman işte inanan

Onlarca uçak bir hain komutunda bir ıslık onu çağıran

Bu nasıl coşkudur nasıl cihâd var mı anlayan ?

Yüzlerce yürek dilinde Allah elinde Kur an kalbinde vatan

Anası şehit bir bebeğin ömür süren gururu yükseliyor Arş'a.

Kurşunlar yağıyor

AllahuEkber edası hep bir ağızda.

Halis bir ses daha duyuluyor kalabalık arasında

Şeref yoksunu bir haine,

İşte en manâlı kurşun onun ellerinden kayıp gidiyor, alnının ortasına

Durur mu hain nefer ?

Bedeli değil otuz, seksen milyon kurşun, değil bir can, bedeli kocaa bir vatan.

Bir bayrak için düşen her damla

Biz bu vatan uğruna olmadık mı hebâ?

Biz şehidimiz uğruna, vatan diye Hak yoluna duyduk, gün doğana dek sayısız selâ.

Ey şehidim! toprağından sana sonsuz selam.

Edemedi sana bana düşman olanlar bir kelam.

Ey Ya' Rab! sana sonsuz salat-ü selam.

Yoktur bize imansızlıktan öte bir bela!

Zafer marşıdır, hakka yolculuktur adı, değil selâ.

Bir bayrak içindir okunan her duâ.

Şehidim! yerde kalmayacak kanın!

Bilmem ne bela, bilmem ne zulümdür ? bilirim ki zafer milletindir.

Biliniz ki; Hak bizimledir.

Biz bu vatan toprağında doğduk

Biz bu vatan toprağında doyduk

Biz bu vatana cennet ismini koyduk

Şükrettik her vakte bir ezân sesiyle uyanıp.

Dua ettik vakit tanımaksızın semâ ya uzanıp.

Yer,gök, arş-ı âlâ, şâhid oldu bir destâna.

Biz bu cennet vatan uğruna, canan ardımızda, baş geldik bin belaya.

Ne zaman uğradık hüsrana da ne zaman cihad meydanında ses etmedik!

Bu yurt bizim gayrı biz bunu belledik.

Şükürler olsun Hak bizimle.

Kanı her vakit taze akar nazenin bedenlerin.

Ruhuna işlemiştir Türklük vatan bizim! diyenlerin.

Biz, vatanın yüreği güzel insanları.

Biz, Hak tan güç alan iman yoldaşları.

Biz, gayemiz bir temennimiz bir, inanan milletiz.

Şükürler olsun Hak bizimle, Şükürler olsun Hak, Şükürler olsun..

Mustafa YETGİN