Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.07.2020 17:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.07.2020 17:57
    ABONE OL

    ! Resimli sözleri! 15 Temmuz Şehitleri anma mesajları!

    sözleri! Resimli arama motorlarında sorgulanıyor. 15 Temmuz Şehitleri anma mesajları sosyal medya veya WhatsApp gruplarında paylaşılıyor. 15 Temmuz mesajları sözlerine haberimizden ulaşabilir ve bu anlamlı tarihte mesajlar paylaşabilirsiniz. nı telefonunuza veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. İşte, en anlamlı duygusal 15 Temmuz mesajları…

    15 Temmuz mesajları! Resimli anlamlı 15 Temmuz mesajları sözleri! 15 Temmuz Şehitleri anma mesajları!

    15 Temmuz mesajları sözleri haberimizde! Sosyal medya veya WhatsApp üzerinden 15 Temmuz sözleri veya resimli 15 Temmuz mesajları paylaşmak isteyenler 15 Temmuz Şehitleri anma mesajlarını sorguluyor. Haberimizde sizler için derlediğimiz 15 Temmuz mesajlarına ulaşabilir ve birbirinden anlamlı mesajları indirebilir, bu mesajları sosyal medyada paylaşabilirsiniz. bu yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün dördüncü yılı idrak edilecek.

    15 TEMMUZ SÖZLERİ VE MESAJLARI

    Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bayrağımızı indirtmeyelim, ezanımızı dindirtmeyelim.

    Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir.

    249 Şehit daha 249 çift göz daha kapandı hayata. 249 ananın daha hıçkırıkları karıştı toprağa. 249 baba daha ağladı evladına.

    Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.

    15 Temmuz'da evinde rahat oturmaktansa Ülkesi için ölmeyi tercih eden bir millettir Türkiye.

    Şehidim ruhun göklerde nöbette, kanın al bayrakla en yükseklerde.

    Vatanımız için şehit olmuş 249 ve gazilerimize Milletçe ağlıyoruz. Şehitler ölmez Vatan bölünmez.

    Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.

    15 TEMMUZ MESAJLARI

    15 Temmuz mücadelemizin zirvesi, şanlı milletin zaferidir!

    Darbe girişimine izin vermeyen Türk milleti hep var olsun. 15 Temmuz Şehitleri unutulmasın.

    Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.

    Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.

    VATAN için yaşayıp öldünüz; siz toprağa değil, kalplere gömüldünüz. 15 Temmuz Şehitlerini yad ediyoruz

    Ne yaparsınız, vatan aşkı ruhumuzda var.

    Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir insanı, bir insan da bir ülkeyi kurtarır.

    "Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor.. Bir hilâl uğruna Ya Rabb ne güneşler batıyor..."

    Allah bize bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet yaşatmasın. Ama hainler de şunu unutmasın… Millet bu alçaklara her zaman gerekli dersi verecektir.

    Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bayrağımızı indirtmeyelim, ezanımızı dindirtmeyelim.

    15 Temmuz'da evinde rahat oturmaktansa Ülkesi için ölmeyi tercih eden bir millettir Türkiye.

    Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir.

    15 TEMMUZ SÖZLERİ

    Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bayrağımızı indirtmeyelim, ezanımızı dindirtmeyelim.

    Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir.

    249 Şehit daha 249 çift göz daha kapandı hayata. 249 ananın daha hıçkırıkları karıştı toprağa. 249 baba daha ağladı evladına.

    Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.

    15 Temmuz'da evinde rahat oturmaktansa Ülkesi için ölmeyi tercih eden bir millettir Türkiye.

    Allah yolunda öldürülenlere "ölüler" demeyiniz. Bilakis onlar diridirler. (Bakara Suresi)

    Şehidim ruhun göklerde nöbette, kanın al bayrakla en yükseklerde.

    Vatanımız için şehit olmuş 249 ve gazilerimize Milletçe ağlıyoruz. Şehitler Ölmez vatan bölünmez.

    Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.

    15 TEMMUZ ŞİİRLERİ

    ÖLÜM BİR HEDİYEDİR

    Ölüm bir hediyedir 15 Temmuz'da
    Biz ölmeyi seçtik ve de yaşatmayı
    Biz öldük vatan yaşasın diye
    Kalan zafer güzel vatana hediye

    Kim ihaneti aklına bile getirebilir artık
    Gördü 7 cihan Türk'ün gücünü
    Ne kadar hain varsa hepsini çöpe attık
    Kalmadı hiç aldık tüm şehitlerin öcünü.

    VATAN YAHUT VATAN

    Bir Temmuz ki ateşi yakmış geceği
    Bir ağıt ki şehit anasından
    İnletiyor alemi, yırtmış geceyi
    Varsın gelsin zalimin tankı
    Mazlumun ahı var üstünde
    Bir de ezilmez ahlakı

    Kalk ey şehit, şehadet vaktin geldi
    Yurdunda kalleş dolu,
    Ceddin, deden bu günü görseydi,
    alnından öper seni, neslim derdi

    Semda nur, duada ezan
    ne düşman kalır ne de şeytan
    sen bir dua et hele
    işte yıkılmayacaktır Vatan o Zaman

    15 TEMMUZ'DA MİLLETİN GÜCÜ

    15 Temmuz 2016, saat 22 sularında,
    Bir avuç satılmış köpek, boğaziçi semalarında,
    Elinde benim tüfeğim,binmiş benim tankıma,
    Üstüne yürüyor,ateş ediyor benim halkıma.

    Derken; TRT binasını bastı darbeci asker,
    Darbe bildirisini okuyor, esir spiker,
    Tam ülke elden gitti gidiyor,
    Başkomutan, halkı meydanlara davet ediyor.

    Ey! hak sevdalısı yiğidim, sen istersin de millet durur mu?
    Senin davetine icabet etmemek hiç olur mu?
    Hele bir de; mevzu, memleket meselesi olunca,
    Yüce Türk milletinin gücünün üstünde, güç olur mu?

    Tek yürek oldu millet, bozguna uğradı cuntacı,
    Zafer selaları ile inledi, ülkemin dört bir yanı,
    Metin olun kardeşlerim, yerde kalmaz şehitlerimizin kanı,
    İşte böyle, "ÖLÜMÜNE" kimseye vermeyiz biz bu vatanı.

    Tuncay Amasyalı

    MİLLETE BAKIN HELE!

    Türk'e kefen biçenler, 15 Temmuz gecesi
    Taylar gibi şahlanan millete bakın hele!
    İmandan sonra vatan, aşkların en yücesi.
    Cihat emrini alan millete bakın hele!

    Bizdik o gece, bizdik, uçağa sapan atan,
    Özgürlüğü uğruna mermiye kafa tutan!
    Göğsünü siper eden, tankın altına yatan,
    Aslan misali dalan millete bakın hele!

    Damarında gezen kan, bayrak rengi kırmızı.
    Ak yüreğinde mühür, hilaliyle yıldızı.
    Asker doğar ve asker ölür erkeği, kızı;
    Öz benliğini bulan millete bakın hele!

    Aksakallı emretti; ölüme selam durdu
    Başçavuş Ömer Halis, darbeci puştu vurdu.
    İlk kurşun, ilk kahraman, tek başına bir ordu…
    Cennette karar kılan millete bakın hele!

    Kamyonuyla Şerife Bacı'm bir Nene Hatun.
    Gelin de Safiye'yi, elinizdeyse, tutun.
    Küçük dillerinizi Türkan Ana'yla yutun.
    Gülerek şehit olan millete bakın hele!

    F-16'ya yandı Hicabi'nin samanı;
    Semalara yükseldi kör edici dumanı.
    Mehmet egzoz tıkadı, dilettirdi amanı.
    Şeytana ıslık çalan millete bakın hele!

    Nice nice yiğitler Başkomutan emriyle,
    Eline ne geçtiyse, taş, sopa, kemeriyle,
    Her biri akıncıydı, çocuğuyla, piriyle,
    Koşup meydana dolan millete bakın hele!

    Hayranlık uyandırdı tavizsiz edaları,
    Yeri, göğü inletti marşları, nidaları.
    "Tekbir!", "Allahuekber!" diyen gür sedaları
    Semalardan duyulan millete bakın hele!

    Halk yediden yetmişe, kalp kalbe ve kol kola,
    Yoğun ateş altında vermedi tek bir mola.
    Âdeta meleklerle karışıp, kutlu yola
    Allah için koyulan millete bakın hele!

    Kırk yıllık planları dört saatte çökerten,
    İşgal heveslerini kahramanca göçerten,
    Dosta parmak ısırtan, kâfire iç geçirten,
    Haine korku salan millete bakın hele!
    Darbeyi etti yalan; millete bakın hele!

    Mücella Pakdemir

    15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ

    Çok ,çok erken okundu selan
    Daha tankların önüne geçmeden
    Ve sen öldüğünü bilmeden...

    Alt yazılı bir gecenin
    Destanıydı ölümün sessizliğine
    Koşan gözlerin
    Kefenim olur belki
    Diyerek giydiğin beyaz gömleğin
    Kandan düğmeleri
    Ne olur susma dedim sustun
    Bana anlatmayacak mısın cenneti ?

    İhtilal mi darbe mi
    Gündüz hangisi ? Gece hangisi ?
    Dur diyen ellerinde şahadet şerbeti
    İçin yanarken içtiğin su gibi
    Kana kana , doyasıya
    Tadını anlat desem
    Şahadetin tarifi olur mu ki ?

    Çok ,çok erken okundu selan
    Bin vurup , bir vurulmadan
    Ve sen öldüğünü anlamadan...

    15 TEMMUZ ŞEHİTLER MARŞI

    Temmuzun onbeşi şehitler ölmez.
    Bu millet liderinin sözünden dönmez.
    Türkiyem haini asla affetmez.
    Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

    Durmak yok bizlere bugünden gayrı,
    Hepimiz Mehmediz biz ayrı ayrı,
    Tanklara siper olan bedenler ile,
    Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

    Sular uyusa da düşman uyumaz,
    Bu vatan uğruna göz uyku tutmaz,
    Öyle bir destan ki; hiç unutulmaz,
    Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

    Ya Allah,Bismillah,Allahu Ekber,
    Kahraman milletim meydanda bekler,
    Kutsal bir görev bu iyi nöbetler,
    Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

    Osman Ali AYDIN-Yusuf DÜLGER

    ÖMER HALİSDEMİR'E AĞIT

    (On Beş Temmuz Şehitleri Anısına)

    Ülkene sevdalıysan erken ölürsün çocuk
    Yaşamak dururken ölüm korkutur insanı
    Sen yine sevdandan vazgeçme
    Bilirsin sevda büyütür insanı.

    Hayallerinden vazgeçme çocuk
    Ölüm korkutmasın seni yaşam capcanlı dururken
    Şehitler serdarı Hazreti Hüseyin yoldaş olur sevdalıysan
    Uhud kahramanı Hz. Hamza, devrim şehidi Kubilay
    Ve yanında saf tutan nice Alperen .

    Kara sevdaya tutulan erken ölür derler çocuk
    Sen yine de vazgeçme sevdandan aziz bil vatanı.
    Kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına
    O vakit koskoca bir millet saf bağlar ardından.

    Kuş kadar canı vardır en değme yiğidin
    Vatanım dersen o vakit ölmez, dirilirsin
    Çiğiltepe Kahramanı Reşat gibi,
    Kut'ül Amare serdarı Süleyman Askeri
    O mübarek sultan Hüdavendigar gibi…

    Her devirde bir Sadeddin Köpek çıkar karşına çocuk
    Her devirde doğan güne kargış okuyup,
    Gönülleri bulandıran bir meczup.
    Hasmının başında togan kılıcını eksik etme o vakit
    Unutma her Türk fedai doğar, her kalp ölmek için çarpar.

    Sü uyur, düşman uyumaz derler çocuk
    Sen uyanık kal, sen hatırla
    Ardından iki yüz kırk şehit
    Uyandırdı, de bizi o derin uykudan.
    Sizler uyumadınız ve bizler uyandık
    Ve bir parçamız bugün eksik kaldık.

    Vatanı, bayrağı, milleti, devleti canından aziz bil çocuk
    Kutsal bilirsen devleti, milleti bayrağı ve vatanı
    Bir ulu çınara dönüşüverirsin
    Delice kavrar köklerin toprağı
    Ne esen bora koparır,
    Ne boz bulanık akan nehrin toprağı.

    Bak medh ü senalar okunuyor çocuk
    Aydınlık günlerin doğumunu müjdeliyor en yanık sesler,
    Sancağı Ebu Turab tutuyor
    En önde Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallâhu aleyhi ve sellem.

    Kara sevdaya tutulan erken ölür derler çocuk
    Aldırma, sen yine sevdalan, ölümüne hem de
    Kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına
    O vakit koskoca bir millet çağlayarak akar peşinden.

    En verimli çağında toprak olmak son değildir sana.
    Ölümsüzlük gelip ilişir yakana
    Türk milleti saf saf olur ardında
    En körpe yürekler emrini bekler
    Ne esen bora koparır o vakit seni bizden

    Ne de boz bulanık akan nehirler…

    15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ

    Bir çağ idi geldi geçti 15 temmuz
    Kazındı hafızalarımıza
    Milletimin cesurlukları
    Kimi panzerin önüne yattı

    Kimi kurşunlara siper etti gövdesini
    Başaramadı darbeciler gayesini
    Dünya gördü Türk'ün cesaretini
    Kabul etmez kimsenin esaretini

    Tank da silah da hiç bir şey durduramaz
    İnanmış Türk Milletini
    Asla korkutamaz

    Manavgat / Sarılar

    15 Temmuz Selam Olsun

    SELAM OLSUN

    Selam Olsun Tanka Karşı Dimdik Duran Kahramanlara
    Selam Olsun Nene Hatunlara, Şerife Bacılara
    Selam Olsun Ak Sakallı Yiğit Delikanlılara
    Selam Olsun Ölüme Meydan Okuyan Tüm Canlara
    Ve Selam Olsun Kefenim Sırtımda Diyen Başkomutanlara

    Helal Olsun Bu Yiğitleri Doğuran Eli Öpülesi Analara
    Helal Olsun Çanakkale Ruhunu Yaşatanlara
    Helal Olsun Darbeye Darbe Yapan Korkusuzlara
    Helal Olsun Meydanları Dolduran Güzel İnsanlara
    Ve Helal Olsun Gövdesini Kurşuna Siper Eden Yürekli Adamlara

    Yazıklar Olsun Tiyatro Diye Dalga Geçen Dalkavuklara
    Yazıklar Olsun Darbeye Sevinen Kanı Bozuklara
    Yazıklar Olsun Vatan Elden Giderken Kaygısızlara
    Yazıklar Olsun Varlığımıza Diş Bileyen Namussuzlara
    Ve Hakkımız Haram Olsun Kendi Milletine Silah Sıkan Soysuzlara

    Cuma YAT

    BU VATAN BİZİM

    Destanın şanlı oğlu Oğuz bizim,
    Çaldıranı toz eden Yavuz bizim,
    Yürüdük tankların tam üzerine,
    Çocuklar rahat olun, Temmuz bizim.

    Cumhurbaşkanım emretti : "sokağa çıkın"
    Cesaret devini göğsüne takın,
    Şu koşan nineye, dedeye bakın,
    Çocuklar rahat olun, Temmuz bizim.

    Köprüler tutulmuş maşa ellerce,
    İnsanlar sokağa aktılar sellerce,
    Türküler söylenir kalır yıllarca,
    Çocuklar rahat olun, Temmuz bizim.

    Şanlı bayrak elde gider hainin üstüne,
    Ya kuzgun leşe der, ya devlet başa,
    Millet bir oldukça yok telaşa,
    Çocuklar rahat olun Temmuz bizim, bu vatan bizim.

    Ekrem CİNOĞLU

    15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ

    Sen vatan kahramanı, demokrasi şehidi
    Yine bir tarih yazdın dünya bunun şahidi
    Bir mucize yarattın 15 Temmuz gecesi
    Can verdin vatan için yoktu bunun ötesi

    O nasıl bir yürek ki, binlerce tanka bedel
    Ölüm bile vız geldi, utandı senden ecel
    Seninle gurur duydu Boğaziçi Köprüsü
    Yeniden dile geldi Çanakkale türküsü

    Seninle nöbette bak bu ülkenin tamamı
    İşte böyle kutlanır demokrasi bayramı
    Şimdi daha şanlı bak ay yıldızlı bayrağın
    Ey şehit oğlu şehit önderisin her çağın

    Yıldızları yağdırsak azdır senin üstüne
    Bak adını nakşettik gönlümüzün büstüne
    Şehitler asla ölmez ölümsüz her biriniz
    Bil ki mahşere kadar kalbimizde yeriniz.

    Ahmet Selçuk İLKAN

    DAVET

    Dörtnala gelip Uzak Asya'dan
    Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan
    bu memleket, bizim.

    Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak
    ve ipek bir halıya benzeyen toprak,
    bu cehennem, bu cennet bizim.

    Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın,
    yok edin insanın insana kulluğunu,
    bu dâvet bizim...

    Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür
    ve bir orman gibi kardeşçesine,
    bu hasret bizim

    Nazım HİKMET

    ŞARKIMIZ BİZİM

    Kırılır da bir gün bütün dişliler,
    Döner şanlı şanlı çarkımız bizim.
    Gökten bir el yaşlı gözleri siler.
    Şenlenir evimiz barkımız bizim.

    Yokuşlar kaybolur çıkarız düze.
    Kavuşuruz sonu gelmez gündüze.
    Sapan taşlarının yanında füze,
    Başka alemlerle farkımız bizim.

    Kurtulur dil, tarih, ahlak ve iman.
    Görürler nasılmış neymiş kahraman.
    Yer ve gök su vermem dediği zaman,
    Her tarlayı sular arkımız bizim.

    Gideriz nur yolu izde gideriz.
    Taş bağırda, sular dizde gideriz.
    Bir gün akşam olur, biz de gideriz.
    Kalır dudaklarda şarkımız bizim.

    Necip Fazıl KISAKÜREK

    ON BEŞ TEMMUZ

    Onlarca bomba attılar,
    Ne uğruna savaştılar,
    Bir milleti karşılarına aldılar,
    En önemli kısmı unutup;
    Şanlı bir milleti yok saydılar.
    Tarihi zaferlerle dolu bir millet,
    Elbette haine dur,diyecek.
    Mermiler üstümüze yağdı,
    Milyonlarca kahraman vatan için oradaydı.
    Uğruna ne şehitler verdiğimiz vatanımızı,
    Zalimler gördü nasıl savunacağımızı.

    Serdar TOMBAK-Sınıf Öğretmeni

    15 TEMMUZ DESTANI

    Vatanın anası, her Türk kadını
    Duyurdu dünyaya asil adını

    İlk kurşunu atan yiğit Astsubay
    Mevzu vatan ise işimiz kolay

    Kıyama kalkınca, dağlar kıskandı
    Bu aziz milletin derdi vatandı

    Ve millet yürüdü, ezildi tanklar
    Kaçacak yer arar hain alçaklar

    Bir gecede destan yazan milletim
    Düşünmez sonunu, der : Allah kerim

    Vatan ve bayraktır tek hazinemiz
    Ayrı gayrı yoktur, ortak derdimiz

    Alçaklar kaleyi içten kuşatmış
    Hainler vatanı dolarla satmış

    Tarihte görmedik böyle ihanet
    Köpekler kudurmuş tam bir melanet

    Adsız kahramanlar yine sahnede
    Korkak hainlerse para derdinde

    Bir kere ölürüz vatan namustur
    Mehter marşlarıyla meydanı coştur.

    Enver Çapar
    Haberler Güncel 15 Temmuz mesajları! Resimli anlamlı 15 Temmuz mesajları sözleri! 15 Temmuz Şehitleri anma mesajları!
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri