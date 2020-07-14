15 Temmuz mesajları sözleri! Hain darbe girişiminin 4. yıldönümünde 15 Temmuz resimli anma mesajlarını Whatsapp ve SMS yoluyla gönderebilirsiniz. 2017 yılında resmi tatiller listesine eklenen 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma günü yurt genelinde coşkuyla kutlanacak.15 Temmuz şehitleri saygı ve özlemle anılacak. Bu anlamlı gün için okunacak en güzel 15 Temmuz şiirleri 8 kıtalık-10 kıtalık, uzun kısa şiirler haberimizde. Ülke olarak en özel ve en anlamlı günlerimizden biri olan 15 Temmuz günü için eşinize dostunuza atacağınız en güzel 15 Temmuz resimli mesajları ve kısa uzun 15 Temmuz sözleri sayfamızda. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
15 TEMMUZ RESİMLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ WHATSAPP SMS
Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bayrağımızı indirtmeyelim, ezanımızı dindirtmeyelim.
Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir.
249 Şehit daha 249 çift göz daha kapandı hayata. 249 ananın daha hıçkırıkları karıştı toprağa. 249 baba daha ağladı evladına.
Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.
15 Temmuz'da evinde rahat oturmaktansa Ülkesi için ölmeyi tercih eden bir millettir Türkiye.
Şehidim ruhun göklerde nöbette, kanın al bayrakla en yükseklerde
Vatanımız için şehit olmuş 249 ve gazilerimize Milletçe ağlıyoruz. Şehitler ölmez Vatan bölünmez.
Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.
15 TEMMUZ CEP TELEFONU MESAJLARI
15 Temmuz mücadelemizin zirvesi, şanlı milletin zaferidir!
Darbe girişimine izin vermeyen Türk milleti hep var olsun. 15 Temmuz Şehitleri unutulmasın.
Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.
Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.
VATAN için yaşayıp öldünüz; siz toprağa değil, kalplere gömüldünüz. 15 Temmuz Şehitlerini yad ediyoruz
Ne yaparsınız, vatan aşkı ruhumuzda var.
Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir insanı, bir insan da bir ülkeyi kurtarır.
"Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor.. Bir hilâl uğruna Ya Rabb ne güneşler batıyor..."
Allah bize bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet yaşatmasın. Ama hainler de şunu unutmasın… Millet bu alçaklara her zaman gerekli dersi verecektir.
Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bayrağımızı indirtmeyelim, ezanımızı dindirtmeyelim.
15 Temmuz'da evinde rahat oturmaktansa Ülkesi için ölmeyi tercih eden bir millettir Türkiye.
Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir.
15 TEMMUZ SÖZLERİ
Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bayrağımızı indirtmeyelim, ezanımızı dindirtmeyelim.
Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir.
249 Şehit daha 249 çift göz daha kapandı hayata. 249 ananın daha hıçkırıkları karıştı toprağa. 249 baba daha ağladı evladına.
Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.
15 Temmuz'da evinde rahat oturmaktansa Ülkesi için ölmeyi tercih eden bir millettir Türkiye.
Allah yolunda öldürülenlere "ölüler" demeyiniz. Bilakis onlar diridirler. (Bakara Suresi)
Şehidim ruhun göklerde nöbette, kanın al bayrakla en yükseklerde.
Vatanımız için şehit olmuş 249 ve gazilerimize Milletçe ağlıyoruz. Şehitler Ölmez vatan bölünmez.
Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.
15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNE
Yoğun bir sessizlikle başladı paletlerin boğaza oturuşu,
Kanatların sağır eden ıslığı,
Bunlar yıllarca vatanın asker deyip yoğurduğu
Bunlar bizlerin insan belleyip doyurduğu
Bunlar anaların hayr eyleyip evlat belleyip doğurduğu
Bunlar bir dinsizin köpekleri (affet bahçemde ki sadık köpeğim)
Bunlar ki hain nedir denildiğinde parmakların gösterdiği
Milyonlarca yüreğin ikiyüz elli kahramanı baş geldi hain binlere.
Yanaklar toprakla buluştu yürekler Hakla
Zaman önce Peygamberim Uhud da,
Ayın on beşi yılın en ilerisi, ümmeti islam vatanında.
Ne taşlar diyeyim ne oklar! bunlar kalbe uğrayıp sırttan geçiyor.
Tövbe ya Rab bu insanlar neler ediyor ?
Bir elden bayrak düşmüyor ama o beden yerde toprak soluyor.
Müdafaa için mübarek kalkınmaya ikiyüz elli yürek feda etti bendini
Kimler hırpaladı kimler vatanın diğer yanlarında kendini
Onbeşliler oldu aziz millet
Onbeşlileri unutmadık onbeşler de unutulmayacak.
Ağzında tütün hainin kucağına koşan yürek
Ölümü oyun bellemiş ondadır asli yürek.
Aziz milletin azmini bendini tevkif edemediler
Bunlarda yoktur iman bunlar hain zihniyet
Öte tarafta da sizlere olsun yaktığınız cana bedel milyon eziyet.
İKİYÜZELLİ kahraman unutulmayacak ebediyyen.
İki yüzlere karşın ikiyüz elli şehit uğurlandı ebediyete
Bir daha ne İstiklâl i Marş ne de temmuz şiirleri yazacak durumda bırakma Allah ım
Öylesine karanlık geceler yaşatma Allah ım
Böylece durgun bırakma Allah ım
Bizlere şefkat eyle acı rüyalara mahrum bırakma Allah ım
Sana sonsuz şükür Allah ım
Bir gece rüya görüyor 250 kahraman
Ortalığı kan bürümüş ki, bir nehir o cennete akan
Bir gece rüya gördü toprağın altında yüzlerce şehit yüzlerce yatan.
Yüzlerce ses ?
Anam diyor dayanamaz, eşim çocuklarım bebeğim babam.
Ana yüreğin ferah baba yolun refah eşim bahtın, çocuklarım ufkunuz aydın olsun, önce vatan.
Tonlarca demir yığını bir avuç can karşısında beliriyor
Türk gururu kaçmaya elvermiyor
Güç alıyor şehid Hak'tan işte iman işte inanan
Onlarca uçak bir hain komutunda bir ıslık onu çağıran
Bu nasıl coşkudur nasıl cihâd var mı anlayan ?
Yüzlerce yürek dilinde Allah elinde Kur an kalbinde vatan
Anası şehit bir bebeğin ömür süren gururu yükseliyor Arş'a.
Kurşunlar yağıyor
AllahuEkber edası hep bir ağızda.
Halis bir ses daha duyuluyor kalabalık arasında
Şeref yoksunu bir haine,
İşte en manâlı kurşun onun ellerinden kayıp gidiyor, alnının ortasına
Durur mu hain nefer ?
Bedeli değil otuz, seksen milyon kurşun, değil bir can, bedeli kocaa bir vatan.
Bir bayrak için düşen her damla
Biz bu vatan uğruna olmadık mı hebâ?
Biz şehidimiz uğruna, vatan diye Hak yoluna duyduk, gün doğana dek sayısız selâ.
Ey şehidim! toprağından sana sonsuz selam.
Edemedi sana bana düşman olanlar bir kelam.
Ey Ya' Rab! sana sonsuz salat-ü selam.
Yoktur bize imansızlıktan öte bir bela!
Zafer marşıdır, hakka yolculuktur adı, değil selâ.
Bir bayrak içindir okunan her duâ.
Şehidim! yerde kalmayacak kanın!
Bilmem ne bela, bilmem ne zulümdür ? bilirim ki zafer milletindir.
Biliniz ki; Hak bizimledir.
Biz bu vatan toprağında doğduk
Biz bu vatan toprağında doyduk
Biz bu vatana cennet ismini koyduk
Şükrettik her vakte bir ezân sesiyle uyanıp.
Dua ettik vakit tanımaksızın semâ ya uzanıp.
Yer,gök, arş-ı âlâ, şâhid oldu bir destâna.
Biz bu cennet vatan uğruna, canan ardımızda, baş geldik bin belaya.
Ne zaman uğradık hüsrana da ne zaman cihad meydanında ses etmedik!
Bu yurt bizim gayrı biz bunu belledik.
Şükürler olsun Hak bizimle.
Kanı her vakit taze akar nazenin bedenlerin.
Ruhuna işlemiştir Türklük vatan bizim! diyenlerin.
Biz, vatanın yüreği güzel insanları.
Biz, Hak tan güç alan iman yoldaşları.
Biz, gayemiz bir temennimiz bir, inanan milletiz.
Şükürler olsun Hak bizimle, Şükürler olsun Hak, Şükürler olsun..
ÖMER HALİSDEMİR KİMDİR?
Ömer Halisdemir, 1974 yılında Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu Kasabasında dünyaya geldi. Halisdemir, çocukluğunu Niğde'nin Çukurkuyu Kasabasında geçirmiştir. Şehit Halisdemir, okul sonralarında bir dönem Çukurkuyu'da çobanlık yaptı.Yedi çocuklu bir aileden gelen Ömer Halisdemir, Hatice Halisdemir ile olan evliliğinden Elifnur ve Doğan Ertuğrul adlarında iki çocuğu dünyaya geldi.
Şehit Ömer Halisdemir 1999 yılında Piyade Astsubay olarak Türk Silahı Kuvvetlerine katılmış ve Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yurt içinde ve yurt dışında görev yapmıştır.
ÖMER HALİSDEMİR'İN EŞİ VE ÇOCUKLARI
Hatice Halisdemir ile evli olan Ömer Halisdemir'in 2 çocuğu vardır.