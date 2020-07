VERGİ DAİRELERİ AÇIK MI?

Vergi daireleri de 15 Temmuz günü kapalı olacak. Kamu kurumları 15 Temmuz günü hizmet vermeyecek.

HASTANELER AÇIK MI?

Hastanelerin poliklinikleri kapalı olacak. Sadece acil servisler 15 Temmuz 'da hizmet verecek.

NOTERLER AÇIK OLACAK MI?

Resmi tatil olması nedeniyle noterler de hizmet vermeyecek.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ

• Cemal ABUATUYE / Fas vatandaşı

• Dursun ACAR / Yusufeli / 1972 / Polis

• Mesut ACU / Ankara / 1960 / Ayakkabı imalatçısı

• Ömercan AÇIKGÖZ / Sinop / 1985 / Öğrenci

• Yasin Naci AĞAROĞLU / Seyhan / 1994 / Serbest meslek

• Murat AKDEMİR / Üsküdar / 1989 / Serbest meslek

• Suat AKINCI / Sarıkaya / 1984 / Tesisatçı

• Tevhit AKKAN / Horasan / 1956 / Seyyar satıcı

• Muhammet AKSU / Alaçam / 1977 / Aşçı

• Timur AKTEMUR / Selim / 1979 / Döşemeci

• Meriç ALEMDAR / Gaziantep / 1972 / Polis

• Salih ALIŞKAN / Vakfıkebir / 1968 / İşçi

• Ali ALITKAN / Sungurlu / 1984 / İmam

• Murat ALKAN / Şereflikoçhisar / 1974 / Polis

• Münür ALKAN / Tekirdağ / 1975 / Polis

• Suat ALOĞLU / Siverek / 1977 / Serbest meslek

• Akif ALTAY / Burdur / 1963 / Polis

• Hasan ALTIN / Yozgat / 1955 / Emekli

• Muhammet AMBAR / Çayeli / 1977 / Serbest meslek

• Ali ANAR / Ankara / 1981 / Muhtar

• Yalçın ARAN / Niğde / 1980 / Kepçe operatörü

• Haki ARAS / Göle / 1969 / Serbest meslek

• Mucip ARIGAN / Ankara / 1983 / Serbest meslek

• Metin ARSLAN / Karabük / 1972 / Serbest meslek

• Osman ARSLAN / Bayat / 1963 / İşçi emeklisi

• Mustafa ASLAN / Yozgat / 1969 / Polis

• İbrahim ATEŞ / Ankara / 1986 / Mobilyacı

• Mustafa AVCU / Çorum / 1994 / Öğrenci

• Mahir AYABAK / Bahçelievler / 1999 / Garson

• Onur Ensar AYANOĞLU / Fatih / 1989 / Vinç operatörü

• Bülent AYDIN / Iğdır / 1969 / Asker

• Muzaffer AYDOĞDU / Ankara / 1980 / Serbest meslek

• Ayşe AYKAÇ / Cide / 1972 / Ev hanımı

• Vedat BARCEĞCİ / Gaziosmanpaşa / 1988 / Kuyumcu

• Fevzi BAŞARAN / Ankara / 1985 / Polis

• Şükrü BAYRAKÇI / Göztepe / 1985 / Serbest meslek

• Hikmet BAYSAL / Istanbul / 1993 / Serbest meslek

• Ufuk BAYSAN / Düzce / 1974 / Polis

• Velit BEKDAŞ / Mardin / 1986 / Polis

• Lokman BİÇİNCİ / Narman / 1991 / İşçi

• Zekeriya BİTMEZ / Malatya / 1959 / Emekli

• Fuat BOZKURT / Doğanşehir / 1985 / Serbest meslek

• Fırat BULUT / Ankara / 1986 / Polis

• Cüneyt BURSA / Ankara / 1979 / Polis

• Recep BÜYÜK / Kalkandere / 1978 / Esnaf

• Adil BÜYÜKCENGİZ / İstanbul / 1964 / Tüccar

• Vedat BÜYÜKÖZTAŞ / Ankara / 1980 / Mobilyacı

• Mustafa CAMBAZ / Gümülcine / 1963 / Foto muhabiri

• Çetin CAN / İstanbul / 1982 / Işıklandırma Şefi

• Ömer CANKATAR / İstanbul / 1983 / Stajyer Mali Müşavir

• Volkan CANÖZ / Ankara / 1987 / Serbest meslek

• Selim CANSIZ / Şiran / 1988 / Serbest meslek

• Burak CANTÜRK / Üsküdar / 1993 / Öğrenci

• Samet CANTÜRK / Kazan / 1996 / İşçi

• Mahmut COŞKUNSU / Üsküdar / 1973 / İş adamı

• Seyit Ahmet ÇAKIR / Gaziantep / 1990 / Polis

• Yusuf ÇELİK / Ankara / 1970 / Esnaf

• Yusuf ÇELİK / Aksaray / 1951 / Emekli İşçi

• Mehmet ÇETİN / Uşak / 1977 / Polis

• Ziya İlhan Çağdaş / Erzincan / 1985 / Astsubay

• Askeri ÇOBAN / Zeynalan / 1963 / Serbest meslek

• Ümit ÇOBAN / Amasya / 1975 / Yüzme Antrenörü

• Aydın ÇOPUR / Ankara / 1989 / Endüstri Mühendisi

• Cuma DAĞ / Elazığ / 1977 / Mühendis

• Fatih DALGIÇ / Eskişehir / 1990 / Serbest meslek

• Cemal DEMİR / Terme / 1949 / Esnaf

• Şeyhmus DEMİR / Mardin / 1988 / Kurye

• Muhammet Fazlı DEMİR / Sadık / 1975 / Emlakçı

• Faruk DEMİR / Elazığ / 1965 / Polis

• Mehmet DEMİR / Gaziantep / 1985 / Polis

• Murat DEMİRCİ / İstanbul / 1977 / İşçi

• Sümer DENİZ / Sivas / 1974 / Esnaf

• Necmi Bahadır DENİZCİOĞLU / Ankara / 1966 / Serbest meslek

• Erdem DİKER / Niksar / 1986 / Serbest meslek

• Mustafa DİREKLİ / Şanlıurfa / 1996 / Öğrenci

• Şirin DİRİL / Sason / 1983 / Şoför

• Kübra DOĞANAY / Kayseri / 1993 / Polis

• Erhan DURAL / Pazar / 1983 / Teknisyen

• Sener DURSUN / Ankara / 1968 / Serbest meslek

• Erhan DÜNDAR / Istanbul / 1995 / Serbest meslek

• Şener DURSUN / Ankara / 1968 / Serbest meslek

• Tolga ECEBALIN / Fatih / 1989 / Tezgahtar

• Barış EFE / İstanbul / 1979 / İşçi

• Nedip Cengiz EKER / Elazığ / 1975 / Polis

• Medet EKİZCELİ / Çankırı / 1981 / Sendika temsilcisi

• Kemal EKŞİ / Üsküdar / 1992 / Serbest meslek

• Yusuf ELİTAŞ / Ankara / 1979 / Öğretmen

• Murat ELLİK / İzmir / 1991 / Polis

• Erkan ER / Orta / 1972 / Usta

• Yılmaz ERCAN / Üsküdar / 1977 / Serbest meslek

• Batuhan ERGİN / Bahçelievler / 1995 / Serbest meslek

• Niyazi ERGÜVEN / Türkoğlu / 1990 / Polis

• Münir Murat ERTEKİN / Sivas / 1969 / Polis

• Sait ERTÜRK / Ankara / 1969 / Asker

• Gökhan ESEN / İstanbul / 1980 / İşçi

• Mahmut ESIT / Mardin / 1973 / Serbest meslek

• Osman EVSAHİBİOĞLU / Taşkent / 1987 / Mobilyacı

• Yunus Emre EZER / Ilgaz / 1978 / Reklamcı

• Özgür GENÇER / Ankara / 1985 / Esnaf

• Tahsin GEREKLİ / Baskil / 1977 / Tekstilci

• Hüseyin GORAL / Elazığ / 1990 / Polis

• Serdar GÖKBAYRAK / Denizli / 1971 / Polis

• Serkan GÖKER / Akdağmadeni / 1977 / Eski özel harekat polisi

• Orhun GÖYTAN / Kadıköy / 1980 / Turizmci

• Mehmet GÜDER / Artova / 1965 / Özel sektör çalışanı

• Ümit GÜDER / Ankara / 1953 / Serbest meslek

• Gülşah GÜLER / Hatay / 1992 / Polis

• Hasan GÜLHAN / Samsun / 1970 / Polis

• Halit GÜLSER / Diyarbakır / 1987 / Polis

• Hakan GÜLŞEN / Ankara / 1973 / Güvenlik amiri

• Mehmet GÜLŞEN / Ankara / 1955 / Esnaf

• Lütfi GÜLŞEN / Ankara / 1953 / Emekli

• Recep GÜNDÜZ / Tercan / 1989 / İşçi

• Emin GÜNER / Ankara / 1969 / Esnaf

• Sevda GÜNGÖR / Adana / 1989 / Polis

• Hüseyin GÜNTEKİN / Kemah / 1973 / Kasap

• Fazıl GÜRS / Ankara / 1980 / Matbaacı

• Yıldız GÜRSOY / Sarıkaya / 1974 / Çaycı

• Önder GÜZEL / Aksaray / 1970 / Polis

• Ömer HALİSDEMİR / Çukurkuyu / 1974 / Asker

• Halil HAMURYEN / Van / 1977 / Polis

• Uhud Kadir IŞIK / Yenimahalle / 1998 / Öğrenci

• Halil IŞILAR / Yenimahalle / 1994 / Elektrikçi

• Celalettin İBİŞ / Yozgat / 1963 / İşçi

• Battal İLGÜN / Ankara / 1981 / Serbest meslek

• Erol İNCE / Yusufeli / 1968 / Polis

• Murat İNCİ / Kangal / 1974 / Mobilyacı

• Ömer İPEK / Yozgat / 1982 / Reklamcı

• Hüseyin KALKAN / Ankara / 1971 / Polis

• Fatih KALU / Aksaray / 1995 / Öğrenci

• Halil KANTARCI / İstanbul / 1979 / Esnaf

• Akif KAPAKLI / Sungurlu / 1954 / Serbest meslek

• Sedat KAPLAN / Trabzon / 1985 / Serbest meslek

• Resul KAPTANCI / Haymana / 1983 / İşçi

• Ahmet KARA / İskenderun / 1992 / Serbest meslek

• Mehmet KARAASLAN / Bismil / 1976 / Serbest meslek

• Mehmet KARACATİLKİ / Osmaniye / 1984 / Polis

• Davut KARAÇAM / Ankara / 1964 / İşçi emeklisi

• Sultan Selim KARAKOÇ / Güneyce / 1974 / Serbest meslek

• Bülent KARALI / Seydişehir / 1977 / Serbest meslek

• Mustafa KARASAKAL / Çorum / 1998 / Öğrenci

• Köksal KARMİL / Trabzon / 1966 / Serbest meslek

• Ali KARSLI / Çorum / 1971 / Memur

• Köksal KAŞALTI / Ankara / 1979 / Polis

• Vahit KAŞÇIOĞLU / Hınıs / 1974 / Kaynakçı

• Hasan KAYA / Koyulhisar / 1969 / İşçi

• Feramil Ferhat KAYA / Ankara / 1988 / Polis

• Ismail KAYIK / Istanbul/ 1961 / Emekli

• Mustafa KAYMAKÇI / Tosya / 1979 / Güvenlik görevlisi

• Alper KAYMAKÇI / Ankara / 1986 / Ustabaşı

• İsmail KEFAL / Tirebolu / 1984 / Garson

• Ayhan KELEŞ / Kaman / 1964 / Mobilyacı

• Mehmet Ali KILIÇ / Fatih / 1994 / Öğrenci

• Onur KILIÇ / Eyüp / 1993 / Taksici

• Mutlucan KILIÇ / Bala / 1998 / Garson

• Muhammet Oğuz KILINÇ / Samsun / 1990 / Polis

• Hüseyin KISA / Zile / 1987 / Tornacı

• Muhsin KİREMİTÇİ / Konya / 1988 / Polis

• Ahmet KOCABAY / Pütürge / 1985 / İşçi

• Mehmet KOCAKAYA / Çorum / 1994 / Güvenlik görevlisi

• Murat KOCATÜRK / İstanbul / 1981 / Ayakkabı ustası

• Ferhat KOÇ / Altındağ / 1987 / Polis

• Mustafa KOÇAK / Yozgat / 1982 / İşçi

• Ramazan KONUŞ / Bor / 1967 / Veteriner Hekim

• Zafer KOYUNCU / Pazaryeri / 1971 / Polis

• Yakup KOZAN / Ankara / 1974 / Serbest meslek

• Aytekin KURU / Adana / 1973 / Polis

• Ali İhsan LEZGİ / Orhaniye / 1963 / Memur

• Jouad MERROUNE / Fas vatandaşı

• Murat MERTEL / İstanbul / 1976 / İşçi

• Ramazan MEŞE / Istanbul / 1991 / Marangoz

• Halit Yaşar MİNE / Seyhan / 1988 / Asker

• Murat NAİBOĞLU / Üsküdar / 1977 / Serbest meslek

• Eyyüp OĞUZ / Elazığ / 1971 / Polis

• Lokman OKTAY / Kelkit / 1964 / Elektrikçi

• Abdullah Tayyip OLÇOK / Fatih / 1999 / Öğrenci

• Erol OLÇOK / Çorum / 1962 / Reklamcı

• Mehmet ORUÇ / Yüreğir / 1990 / Polis

• Ahmet ORUÇ / Yüreğir / 1990 / Polis

• Serhat ÖNDER / Almanya / 1975 / Serbest meslek

• Burhan ÖNER / Gürpınar / 1974 / Serbest meslek

• Ozan ÖZEN / Bolu / 1993 / Polis

• Özkan ÖZENDİ / Yeşilyurt / 1961 / Emekli memur

• İzzet ÖZKAN / Çankaya / 1983 / Kuaför

• Ahmet ÖZSOY / Amasya / 1967 / Türksat bina tesisleri direktörü

• Özcan ÖZSOY / Haymana / 1986 / Kozmetikçi

• Fikret Metin ÖZTÜRK / Rize / 1965 / Polis

• Erkan PALA / İstanbul / 1964 / Emekli

• Rüstem Resul PERÇİN / Yenimahalle / 1998 / İşçi

• Volkan PİLAVCI / Kırıkkale / 1980 / Şoför

• Cengiz POLAT / Sarıkaya / 1973 / Elektrikçi

• Emrah SAĞAZ / Çamoluk / 1989 / Serbest meslek

• Zeynep SAĞIR / Adıyaman / 1979 / Polis

• Şenol SAĞMAN / İstanbul / 1973 / Serbest meslek

• Mehmet Akif SANCAR / Ankara / 1971 / Polis

• Emrah SAPA / Korgan / 1987 / Kaynakçı

• Ramazan SARIKAYA / Malatya / 1963 / Serbest meslek

• Fatih SATIR / Sarıyer / 1988 / Serbest meslek

• Necati SAYIN / Yusufeli / 1954 / İnşaat mühendisi

• Mustafa SERİN / Balıkesir / 1969 / Polis

• Mete SERTBAŞ / Refahiye / 1967 / Muhtar

• Akın SERTÇELİK / İstanbul / 1975 / Serbest meslek

• Demet SEZEN / Ankara / 1985 / Polis

• Kader SİVRİ / Rize / 1974 / Şoför

• Mustafa SOLAK / Alaca / 1973 / Dekorasyoncu

• Turgut SOLAK / Balıkesir / 1979 / Polis

• Yakup SÜRÜCÜ / Erzurum / 1987 / Polis

• Mehmet Şefik ŞEFKATLİOĞLU / Şanlıurfa / 1967 / Tamirci

• Mehmet ŞENGÜL / Ankara / 1986 / Makine mühendisi

• Şuayip ŞEREFOĞLU / Rize / 1974 / Esnaf

• Ömer TAKDEMİR / Kazan / 1996 / İşçi

• Mustafa TECİMEN / Yayladağı / 1965 / Polis

• Türkmen TEKİN / Pütürge / 1964 / Satış temsilcisi

• Engin TİLBEÇ / Malatya / 2001 / Ögrenci

• Varol TOSUN / Niğde / 1972 / Polis

• Kemal TOSUN / Niğde / 1967 / Polis

• Yunus UĞUR / Seyhan / 1990 / Polis

• Samet USLU / Kadıköy / 1990 / Muhasebeci

• Hurşut UZEL / Kırıkhan / 1972 / Polis

• Mehmet Şevket UZUN / Elazığ / 1985 / Polis

• Hakan ÜNVER / Niğde / 1979 / Eczane teknisyeni

• İlhan VARANK / Of / 1971 / Akademisyen

• Ali Mehmet VUREL / Yozgat / 1974 / İşçi

• Mesut YAĞAN / Ankara / 1984 / Şoför

• Muhammet YALÇIN / Karaman / 1994 / Serbest meslek

• Mustafa YAMAN / Bartın / 1985 / İmam

• Oğuzhan YAŞAR / Erzurum / 1993 / Satış elemanı

• Seher YAŞAR / Ankara / 1992 / Polis

• Fahrettin YAVUZ / Of / 1980 / Serbest meslek

• Birol YAVUZ / Tokat / 1975 / Polis

• Alpaslan YAZICI / Bala / 1971 / Polis

• Beytullah YEŞİLAY / Saraykent / 1984 / İşçi

• Sevgi YEŞİLYURT / Alaçam / 1965 / Serbest meslek

• Halil İbrahim YILDIRIM / Bozova / 2001 / İşçi

• Gökhan YILDIRIM / Kırşehir / 1982 / Perdeci

• Muharrem Kerem YILDIZ / Beyoğlu / 1987/ Satış Temsilcisi

• İhsan YILDIZ / İstanbul / 1975 / Kaynakçı

• Mehmet YILMAZ / Haseki / 1971 / Grafiker

• Osman YILMAZ / Üsküdar / 1970 / Serbest meslek

• İbrahim YILMAZ / Akdağmadeni / 1991 / Sözleşmeli imam

• Hasan YILMAZ / Bektaş / 1972 / İşçi

• Yasin YILMAZ / Yozgat / 1981 / Serbest meslek

• Erkan YİĞİT / Tokat / 1981 / Esnaf

• Cennet YİĞİT / Antalya / 1993 / Polis

• Ümit YOLCU / Urfa / 1996 / Serbest meslek

• Hakan YORULMAZ / Kırıkkale / 1988 / Polis

• Ferdi YURDUSEVEN / Samsun / 1988 / Kurye

• Bülent YURTSEVEN / Iğdır / 1968 / Polis

• Yasin Bahadır YÜCE / Ankara / 1984 / Polis

• Edip ZENGİN / Erzurum / 1971 / Polis