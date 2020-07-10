Sağlık Bakanlığı: "Berber, Kuaför ve Güzellik Salonlarında Alınması Gereken Önlemler" ve 20. başlıktaki "Market ve Süpermarketlerde Alınması Gereken Önlemler" revize edilerek güncellendi.
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı açıkladı: Kovid-19 önlemlerinde değişiklik
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı: “Berber, Kuaför ve Güzellik Salonlarında Alınması Gereken Önlemler” ve 20. başlıktaki “Market ve Süpermarketlerde Alınması Gereken Önlemler” revize edilerek güncellendi.
Sağlık Bakanlığı: "Berber, Kuaför ve Güzellik Salonlarında Alınması Gereken Önlemler" ve 20. başlıktaki "Market ve Süpermarketlerde Alınması Gereken Önlemler" revize edilerek güncellendi.