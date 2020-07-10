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    • 10.07.2020 10:58
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    Son dakika: açıkladı: Kovid-19 önlemlerinde değişiklik

    Son dakika haberine göre, : “Berber, Kuaför ve Güzellik Salonlarında Alınması Gereken Önlemler” ve 20. başlıktaki “Market ve Süpermarketlerde Alınması Gereken Önlemler” revize edilerek güncellendi.

    Bakanlık açıkladı: Kovid-19 önlemlerinde değişiklik

    : "Berber, Kuaför ve Güzellik Salonlarında Alınması Gereken Önlemler" ve 20. başlıktaki "Market ve Süpermarketlerde Alınması Gereken Önlemler" revize edilerek güncellendi.


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