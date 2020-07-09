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    • 09.07.2020 Gazete
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    'in darp ettiği sevgilisi adalete sığındı: Delilleri karartmasından korkuyorum, tutuklansın!

     sevgilisi 'a dayak attı! Kamera kayıtlarını sildiği anlaşıldı. Genç kadın, adalete sığındı: Delilleri karartmasından korkuyorum. Tutuklansın!

    Kayıt b'ozan'
    Magazin dünyası, yeni bir kadına şiddet skandalıyla sarsıldı! Oyuncu , 6 aydır aşk yaşadığı 'a 22 Haziran gecesi şiddet uyguladı. Bir saat süren işkence sonrası Deniz Bulutsuz, soluğu savcılıkta aldı. Oyuncu Güven hakkında suç duyurusunda bulunarak 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Olaya tepkiler sürerken Bulutsuz'un avukatı Güven'in tutuklanması için mahkemeye başvuru yaptı. "Ozan Güven'in delilleri karartma ihtimali olması nedeniyle tutuklanma talebinde bulunacağız. Buna ilişkin dilekçemizi belgeleriyle beraber sunacağız" ifadesini kullandı.



    MOBESE'LER İNCELENECEK
    Güven'in evindeki kameralarda olay gününe ait kayıtların silindiği ortaya çıktı. Savcılık, MOBESE kayıtlarının incelenmesini istedi.



    Ozan Güven, olayda asıl şiddete kendisinin uğradığını söyledi.





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