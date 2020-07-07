MSB sözleşmeli er alımı başvuru şartları araştırılan konular arasında yerini aldı. Son ilanda sözleşmeli er alımı yapılacağı duyuruldu. Adaylar başvurularını 6 Temmuz ve 3 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak. Tercih ekranında; K.K.K.lığı, Dz.K.K.lığı ve Hv.K.K.lığı arasından birinci, ikinci ve üçüncü tercihler mutlaka belirtilecek ve tercih önceliğine göre sıralanacaktır. Sınavlarda başarılı olan adaylar, başvuru formunda belirttikleri tercih sırasına göre ve sınavlar sonucu oluşacak başarı sıralamasına göre Kuvvet Komutanlıklarına ayrılacaktır. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
Başvurular 6 Temmuz ve 3 Ağustos tarihleri aralığında yapılabilecek. Adaylar, başvuru ekranına e-devlet üzerinden giriş yapacak, giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek " Bilgilerim " kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka dolduracak ardından Tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecektir.
BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURU DETAYLARI
Tercih ekranında; K.K.K.lığı, Dz.K.K.lığı ve Hv.K.K.lığı arasından birinci, ikinci ve üçüncü tercihler mutlaka belirtilecek ve tercih önceliğine göre sıralanacaktır. Sınavlarda başarılı olan adaylar, başvuru formunda belirttikleri tercih sırasına göre ve sınavlar sonucu oluşacak başarı sıralamasına göre Kuvvet Komutanlıklarına ayrılacaktır.
Adaylar, eğitim bilgisi alanında eğitim bilgisi ekle butonuna bastıktan sonra eğitim bilgilerini dikkatlice girmelidir.
Adaylar, Terhis Belgesinin aslını veya e-Devlet üzerinden alınacak bilgisayar çıktısını getireceklerdir. Askerlik hizmetini tamamlayan adaylar için, askerlik durum belgesi terhis belgesi yerine kabul edilmeyecektir.
Askerlik hizmetini yapmamış olan adaylar ise Askerlik Durum Belgelerini e-devlet üzerinden temin edebileceklerdir (onaylı olması şartı aranmayacaktır).
MSY 33-3 Sağlık Muayene Yönergesi 5.Bölüm 1-a maddesine istinaden, adaylar;
a. FYT'ye katılabilmek için "Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu" ve
b. "FYT sırasında ortaya çıkabilecek her türlü sağlık problemimde sorumluluk tarafıma aittir" ibaresi bulunan "Muvafakat Yazısı" ile sınava katılacaklardır.
Rapor ve Muvafakat Yazısı örnekleri kılavuza eklenmiştir.
Adaylar başvuru yapmadan önce mutlaka kılavuzu ve başvuru şartlarını dikkatle okumalıdırlar
.Başvurusu kabul edilen adaylara, faaliyet takviminde belirtilen tarihte https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden seçim aşamalarına katılmaları için çağrı yapılacaktır.
ASKERLİK DUYURUSU
Askere gidecek gençlerle ilgili şu duyuruya da yer verildi:
Ağustos/Eylül 2020 Celp ve Sevk Dönemleri Duyurusu
1. Ağustos/Eylül 2020 celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.
2. Ağustos/Eylül 2020 celp ve sevk dönemleri Sınıflandırma Nitelik Listesine; yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerden; 01 Temmuz 2020 (dahil) tarihine kadar yoklamasını yaptıran, erken sevk isteğinde bulunan ve askerlik hizmeti ile celp tercihini yaptıranlardan celp tercihlerine göre başvurusu Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak kabul edilenler, erteleme ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar alınacaktır.
3. Ağustos/Eylül 2020 celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 01 Temmuz 2020 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti ile celp tercihini yapmayanlar mevcut bilgilerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacaklardır.
4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları Ağustos ayının ilk haftasında e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır.
5. Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.
6. Yükümlüler;
a. Sevk tarihlerinin dört gün öncesinden itibaren e-Devlet'ten "Kovid-19" anketini dolduracaklar,
b. Anket sonrasında yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında " Kovid-19 " testlerini yaptıracaklar,
c. Test sonucu pozitif çıkanların veya temaslı listesinde yer alanların askere sevkleri tedavileri süresince ertelenecek,
ç. Test sonucu Kovid-19 tanısı ve şüphesi bulunmayanlar sevk belgelerini e-Devlet'ten alabilecek,
d. Sevk belgesini alanlar birliğine katılıncaya kadar Kovid-19 kapsamında Devlet kurumları tarafından duyurulan tüm tedbirlere uyacaklar, asker eğlencesi, uğurlaması vb. faaliyetleri icra etmeyecekler,
e. Sağlık kuruluşlarında gerekli testleri yaptırmayanlar askere sevk edilmeyecek ve haklarında bakaya işlemi yapılacaktır.
f. Kovid-19 salgını nedeniyle; bulaşma riskini ortadan kaldırmak ve teması en aza indirmek maksadıyla sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet'ten yapılacak, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacaktır.
7. Daha önceki celp ve sevk dönemlerinden bakaya kalan yükümlülerden askerlik şubelerine müracaat ederek sevke tabi tutulmak isteyenlerin ceza işlemleri sonlandırılacak (haklarında cezalı işlem yapılarak) ve ilk celp ve sevk döneminde Kovid-19 testlerini yaptırmalarını müteakip sevkleri yapılacaktır.
8. Yol ve iaşe parası, e-Devlet'ten sevk belgesini alanların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği; askerlik şubesi başkanlığından sevk belgesini alanlar ise sevk belgesini aldığı askerlik şubesi başkanlığı ile eğitim birliği arası esas alınarak verilecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.
9. Yükümlülerin sevk belgeleri seyahat izin belgesi olarak kabul edilecektir.
10. Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar bakaya işlemine tabi tutulacaktır.
11. 7179 sayılı Askeralma Kanununun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.
12. Yükümlüler bu duyuru metnine https://asal.msb.gov.tr internet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabilirler.