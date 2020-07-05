Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 05.07.2020 12:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.07.2020 12:08
    ABONE OL

    Aile hekimliğindeki doktor ları çaldı! ‘Cihazlar bana ait’ diyen doktorun 2 yıl hapsi isteniyor

    ’de bulunan ve ’nde görevli İşyapar’ın sağlık merkezine ait ları yanında götürüp tekrar getirmediği ortaya çıktı. Yaşanan olay sonrası İşyapar tıbbi cihazların kendisine ait olduğunu iddia etti. Kaymakamlığını ihbarı sonrası tıbbi cihazları çalan doktor hakkında 2 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

    Aile hekimliğindeki doktor tıbbi cihazları çaldı!

    'de bulunan ve 'nde görevli İşyapar'ın sağlık merkezine ait ları yanında götürüp tekrar getirmediği ortaya çıktı. 57 yaşındaki Doktor Fulya Aile ve Sağlık Merkezi'nde görevliydi. İşyapar, geçtiğimiz yıl sağlık merkezinden ayrılırken iddiaya göre sağlık merkezine tıbbi cihazları da yanında götürdü. Doktorun tıbbi cihazları yanında götürmesi nın karar defterine de yazıldı ancak İşyapar'ın defteri de yanında götürdüğü ortaya çıktı.

    TIBBİ CİHAZLARIDA YANINDA GÖTÜRMÜŞ
    Yaşanan olay sağlık ocağı çalışanları tarafından Şişli Kaymakamlığına bildirildi. Kaymakamlık tarafından olayla ilgili ön inceleme başlatıldı. İnceleme kapsamında doktorun Kan santufiş, aspiratör, EKG ve defi bradör cihazlarını yanında götürdüğü, bu malzemelerin sağlık merkezinin demirbaşı olduğunu bildiği halde karar defterine durumu yazarak defterle birlikte sağlık ocağından ayrıldığı belirlendi.

    'CİHAZLARI ÇALMADIM, BANA AİT'
    Kaymakamlığın incelemesi sonrası sağlık ocağına ait tıbbi cihazları zimmetine geçirdiği anlaşılan Doktor, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar edildi. Cem Cemal İşyapar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu tarafından soruşturma başlattı. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Doktor, bahse konu malzemelerin kendisine ait olduğunu ve kendisinin aldığını, bu malzemelerin devlete ait olmadığını, bahse konu karar defterini ise kayıp ettiğini anlattı.

    2 YIL HAPSİ İSTENİYOR
    Yürütülen soruşturma sonunda Doktor Cemal İşyapar'ın sağlık ocağına ait olan tıbbi cihazları yanında götürdüğü ve söz konusu eylemleri ile 'Görevi Kötüye Kullanma' suçunu işlediği gerekçesiyle hakkında iddianame düzenlendi. İşyapar hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

    ATAKAN IRMAK-SABAH

    Haberler Güncel Aile hekimliğindeki doktor tıbbi cihazları çaldı! ‘Cihazlar bana ait’ diyen doktorun 2 yıl hapsi isteniyor
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri