Kovid-19 önlemlerine rağmen minibüslerdeki fazla yolcunun önüne geçilemiyor





İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldıracağını belirtti. Turizm hareketlendi.











DAHA KÖTÜSÜ OLMAZ

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, DSÖ'nün "Coronada en kötüsü henüz yaşanmadı" yönündeki açıklamasını değerlendirdi. Ceyhan, "Bu onların, yanlış ikinci dalga öngörüsünden kaynaklanan bir olay. Ben daha kötüsünün olacağını düşünmüyorum" dedi.











'BILL'GE GİBİ KONUŞTU

Dünyanın en zengin ikinci insanı unvanını elinde bulunduran, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, virüsle mücadelede sosyal medyayı suçladı. "Facebook ve benzeri platformların COVID-19 hakkında yanlış bilgiyle mücadelede etkisiz kaldığı görüşünü" dile getirdi.



ERKEKLER DAYANIKSIZ

Yapılan araştırmalar, erkeklerin kadınlara oranla Coronavirüs'e daha dayanıksız olduklarını ortaya çıkardı. Dünyada, 100 bin erkekten 43'ü, her yüz bin kadından ise 23'ü virüsten öldü.

