ÜNİVERSİTE TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversite tercihleriyle ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor. Bilindiği üzere, tercihler sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlıyor.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

Doğru tercih yapmak için öğrencilerin işini kolaylaştıran tercih robotu ile; son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapmak mümkün.

Aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca sonucu görüntüleyebileceksiniz.

YÖK ATLAS GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN

TYT PUAN HESAPLAMA:

Türkçe= 3,3 Matematik= 3,3 Sosyal= 3,4 Fen= 3,4 ile çarpıp çıkan sonuca ÖSYM'nin her adaya verdiği 100 taban puan ve OBP'yi ekleyerek (OBP hesabı için diploma notunu 0,6 ile çarpmak yeterli. Örn: 80×0,6=48) TYT yerleştirme puanı hesaplanabilir. 150 barajı için hesap yapılıyorsa, OBP eklenmeden hesap yapılmalıdır.

AYT PUAN HESAPLAMA:

YÖK testlerin alanlara göre etki oranlarını açıkladı. Puan hesabı yaparken biz bu etki oranlarını da kullanarak 1 netin getirisini yani katsayısını bilmeliyiz. TYT için herkese aynı etki ve oranlar geçerli bu yüzden tek bir TYT hesaplaması yapalım ve AYT için her alanı ayrı değerlendirelim. TYT kısmı için netlerinizi: Türkçe= 1,32 Matematik= 1,32 Sosyal Bilimler= 1,36 Fen Bilimleri= 1,36 ile çarpın.