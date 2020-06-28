YKS-TYT-AYT VE YDT SINAV SORU VE CEVAPLARI

Geçtiğimiz yılki YKS sınavında 3 oturum tamamlandıktan sonra Pazar akşamı sınavların soru cevap anahtarı yayınlanmıştı. Bu sene de benzer bir durum olması ve AYT ile YDT oturumlarından sonra soru cevap anahtarlarının duyurulması bekleniyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM sınav soruları ve cevaplarının ne zaman açıklanacağını açıkladı. ÖSYM yaptığı açıklamada: "bugün YKS'nin tüm oturumları tamamlandıktan sonra planlandığı gibi soruların tamamı kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadelerine yer verdi. Buna göre YKS soru ve cevapları 28 Haziran Pazar günü ÖSYM tarafından yayınlanacak.

YKS ÜNİVERSİTE SINAVI NET HESAPLAMA PUAN HESAPLAMA! YKS SORULARI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS Türkçe soru ve cevapları için TIKLAYIN

YKS Matematik soru ve cevapları için TIKLAYIN