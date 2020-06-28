Milyonlarca öğrencinin girdiği üniversite sınavının aşamaları olan YKS TYT-AYT ve YDT sınavı yapıldı. Bu anlamda ÖSYM tarafından YKS TYT-AYT ve YDT soru cevap kitapçıklarının açıklanması öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. ÖSYM'nin YKS TYT soruları cevapları açıklanma tarihi ile ilgili bir duyuru yapması bekleniyor. Geçtiğimiz sene ÖSYM tüm sınavlar bittikten sonra TYT - AYT ve YDT soru cevap kitapçıklarını açıklamıştı. 2020 YKS-AYT-TYT-YDT puan hesaplama ÖSYM nasıl yapılır sorusunun yanıtı ise ÖSYM'nin düzenlediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puan hesaplamasında ilk olarak öğrencilerin verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenmesi şeklinde açıklanır. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.
YKS-TYT-AYT VE YDT SINAV SORU VE CEVAPLARI
Geçtiğimiz yılki YKS sınavında 3 oturum tamamlandıktan sonra Pazar akşamı sınavların soru cevap anahtarı yayınlanmıştı. Bu sene de benzer bir durum olması ve AYT ile YDT oturumlarından sonra soru cevap anahtarlarının duyurulması bekleniyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM sınav soruları ve cevaplarının ne zaman açıklanacağını açıkladı. ÖSYM yaptığı açıklamada: "bugün YKS'nin tüm oturumları tamamlandıktan sonra planlandığı gibi soruların tamamı kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadelerine yer verdi. Buna göre YKS soru ve cevapları 28 Haziran Pazar günü ÖSYM tarafından yayınlanacak.
YKS ÜNİVERSİTE SINAVI NET HESAPLAMA PUAN HESAPLAMA! YKS SORULARI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ
YKS Türkçe soru ve cevapları için TIKLAYIN
YKS Matematik soru ve cevapları için TIKLAYIN
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimine göre, YKS sonuçları 28 Temmuz 2020'de açıklanacak.
ÜNİVERSİTE SINAVI SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
Sonuçlarda şu bilgiler bulunacaktır:
Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı
TYT puanı ve başarı sırası varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları
Ortaöğtetim Başarı Puanı (OBP)
Yerleştirme puanları ve başarı sıraları
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılacak
TYT PUAN HESAPLAMA:
Türkçe= 3,3 Matematik= 3,3 Sosyal= 3,4 Fen= 3,4 ile çarpıp çıkan sonuca ÖSYM'nin her adaya verdiği 100 taban puan ve OBP'yi ekleyerek (OBP hesabı için diploma notunu 0,6 ile çarpmak yeterli. Örn: 80×0,6=48) TYT yerleştirme puanı hesaplanabilir. 150 barajı için hesap yapılıyorsa, OBP eklenmeden hesap yapılmalıdır.
AYT PUAN HESAPLAMA:
YÖK testlerin alanlara göre etki oranlarını açıkladı. Puan hesabı yaparken biz bu etki oranlarını da kullanarak 1 netin getirisini yani katsayısını bilmeliyiz. TYT için herkese aynı etki ve oranlar geçerli bu yüzden tek bir TYT hesaplaması yapalım ve AYT için her alanı ayrı değerlendirelim. TYT kısmı için netlerinizi: Türkçe= 1,32 Matematik= 1,32 Sosyal Bilimler= 1,36 Fen Bilimleri= 1,36 ile çarpın.
SAYISAL: AYT için netlerinizi Matematik= 3 Fizik= 2,85 Kimya= 3,07 Biyoloji= 3,07 ile çarpın.
EŞİT AĞIRLIK: AYT için netlerinizi Matematik= 3 Edebiyat= 3 Tarih-1= 2,8 Coğrafya-1= 3,33 ile çarpın.
SÖZEL: AYT için netlerinizi Edebiyat= 3 Tarih-1= 2,8 Coğrafya-1= 3,33 Tarih-2= 2,91 Coğrafya-2= 2,91 Felsefe= 3 Din Kültürü= 3,33 ile çarpın.
DİL: AYT için netlerinizi Dil sınavındaki her netinizi 3 ile çarpın.
Bulduğunuz her sonuçlara ÖSYM'nin her adaya verdiği 100 taban puanı ve OBP'yi ekleyin. Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesabı için, diploma notunuzu 0,6 ile çarpabilirsiniz. Örn: 85×0,6=51. Böylelikle YKS Yerleştirme Puanınıza hesaplamış olursunuz.
PAZAR GÜNÜ TÜM OTURUMLAR TAMAMLANDI
YKS'nin ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 28 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başladı ve 180 dakika sürdü. AYT'de "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluştu. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtladı.
AYT'nin "sosyal bilimler-2" testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.
YKS (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI) NEDİR?
YKS, üniversiteye girişte YGS ve LYS yerine gelen Yükseköğretim Kurumları Sınavı olarak bilinen yeni sistemin adıdır.
Yeni sistem ile birlikte adaylar Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giriyorlar. Bu sınav 3 ayrı oturumdan oluşmaktadır.
1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)
2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT)
3. Oturum ise Yabancı Dil Testi (YDT) olarak geçmektedir.
1.oturum olan TYT sınavına herkes girmek zorundadır. Bu oturumdan yeterli puan alanlar 2. ve 3. oturumlara girmeye hak kazanıyor.
Yeni düzenleme ile birlikte tüm 2 yıllık önlisans bölümleri TYT, 4 yıllık lisans bölümleri ise AYT, 4 yıllık dil bölümleri de YDT sınavı ile alım yapacak.
YKS'YE KİMLER GİREBİLİR?
YKS sınavına girebilmek için aranan özellikler aşağıdaki gibidir;
– 2020-2021 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında okumakta olan öğrenciler
– Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar
– Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar
– Ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp durumları yukarıdakilerden birine uyanlar YKS'ye girebilirler.
Durumları yukarıdaki şartlardan herhangi birine uyan yabancı uyruklu veya hiçbir devletin uyruğunda olmayan adaylar da sınava başvurabilirler ancak; bu adaylar, yükseköğretim programları tercih süreci başlamadan önce T.C. uyruğuna geçmedikleri takdirde, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alacak yükseköğretim programları kontenjanlarına yerleştirilmezler. Yabancı uyrukluların Türkiye'deki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri YKS kapsamı dışında olup bu yerleştirme işlemleri, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği usul ve esaslar doğrultusunda ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yapılmaktadır.