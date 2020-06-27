YKS SINAV YORUMLARI!

Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'de de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşandı. Sınava girenler sorulara zaman yetmediğini aktardı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'de de YKS 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başladı.Toplam 135 dakikalık sınavın ardından çıkan öğrenciler, okul önünde bekleyen ailelerine sınav ile ilgili bilgi verdi.

Merkez 100. Yıl İlk ve Ortaokulunda sınava giren öğrencilerden Yusuf Moiz, matematiğe zaman yetmediğini belirterek, "Sınav çok zordu. Türkçe çok kafa yordu matematiğe de Türkçe'den dolayı zaman yetmedi zaten. Baraj altı kaldık yani" dedi. Sınava girenlerden Sabit Bozoba ise "Genel anlamda normal geçti sınav. Türkçe biraz kafa karıştırdı. Matematik yine kafa yordu. Genel olarak iyi geçti inşallah istediğimiz yerlere gidebiliriz" şeklinde konuştu.